Martín: dimos un gran paso adelante en el GP de Doha

En su estreno desde la pole en MotoGP, el de San Sebastián de los Reyes (Madrid) volvió a salir como un cohete y se mantuvo al frente de la carrera durante 18 vueltas. Martín llegó a acariciar la victoria hasta que le pasó Fabio Quartararo a cuatro vueltas del final.

A partir de ese momento el objetivo del campeón de Moto3 en 2018 se centró en atar el segundo puesto, pero su compañero Johann Zarco le metió un hachazo en la última vuelta.

"Muy contento, quizá me sabe un pelín a poco por haber perdido la segunda posición al final, pero antes de la carrera lo hubiera firmado", comentó Martín después de subir al podio por primera vez en MotoGP. "He hecho un fin de semana muy maduro, hemos dado pasos adelante gigantes, hace un mes que llevo esta moto y estar en el podio es único en mi segunda carrera”.

“No me ha faltado nada para ganar, me faltan vueltas y velocidad un poco. No he variado mucho el ritmo en las vueltas, estoy contento con mi estilo y la forma de mejorar. Seguro que he mejorado de la pasada carrera. Todo lo que me he propuesto lo he hecho”, afirmó.

Martín no quiso tomar más riesgos de los necesarios por tratarse de su compañero de equipo.

“Me he visto primero, ha habido un momento que he pensado que podía ganar. Cuando me ha pasado Fabio creía que podía pasarle, pero no pude. No era mi objetivo. Si no hubiera sido Zarco el que me ha pasado al final, le hubiera luchado la posición, pero él está luchando por el Mundial y tiene otro rol en el equipo. He controlado bien la carrera, estoy contento por el equipo. Nos hacía falta un poco la relación que tenemos Zarco y yo, un piloto joven, y creo que eso se transmite en el ambiente del box”, explicó.

El podio de Martín no le hace olvidar que es un rookie y que sus objetivos son otros.

“Cuando vayamos a otros circuitos donde no hemos rodado será más complicado, hay que hacer vueltas y seguir aprendiendo. No hay límites, siempre se puede mejorar, es solo el principio y mi segunda carrera. Hay mucho margen y puedo llegar muy alto. Se lo dedico a Fausto Gresini, una persona muy importante en mi carrera”, remachó.

Las mejores fotos de la carrera de MotoGP del GP de Doha 2021

