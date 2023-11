Martín: No perdí el mundial en Valencia y volveremos a luchar

"Siento felicidad, porque después del momento duro agradezco el equipo que tengo y la gente a mi alrededor. Esto es solo el inicio, me quedan muchos años para ganar el título. Ganar el Mundial no estaba en nuestros planes y casi lo conseguimos", resumió Martín, mucho más relajado de lo que lo ha estado en la última época."El Mundial no lo perdimos hoy, sino en la suma de errores. A principio de temporada sufrimos, y la idea es evitar eso para no llegar tan pillados a Valencia", añadió el piloto de Pramac.

"Hasta ahora no tenía experiencia en este tipo de situaciones [pelear por el campeonato], y hubo muchos momentos en los que no disfruté de mi pasión. Ya he prometido a mi equipo que seremos campeones, así que, no me queda otra", desveló el #89, que pronto se dio cuenta de que el 'milagro' no iba a producirse.

"A final de recta me succionó la moto de Pecco. A partir de allí me concentré en ganar la carrera. Intenté recuperar posiciones, pero me encontré con un Viñales muy peleón, y no entendí muy bien por qué. Después, intentando adelantar a Marc, él soltó los frenos para mantener la posición y no pude evitarle", desgranó el subcampeón de este 2023, encantado con el entorno y la escudería de la que dispone, como dejó claro en el mensaje que lanzó a Ducati.

"Quiero quedarme en el Pramac. Si hubiese ganado, con más razón. Si no he demostrado ya que me merezco vestir de rojo, creo que no lo demostraré nunca. Estoy muy bien dónde estoy, y las razones son obvias. En 2025 ya veremos", subrayó Martín, después de haberse echado un panzón de llorar. "He llorado todo lo que podía llorar y ya he pasado el luto. Lo quise hacer con mi equipo, no detrás del box, para que no pensaran que estaba dolido", remachó el madrileño.