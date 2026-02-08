Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP Test oficial de Buriram

Martín confirma que tomará parte en el test de la pretemporada MotoGP en Tailandia

El piloto de Aprilia explicó que está listo para subirse definitivamente a la moto en el próximo test oficial de pretemporada, que se celebra los días 21 y 22 de febrero en Buriram.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Hace un año, tras lesionarse el primer día del test de Sepang, Jorge Martín se preparaba para reaparecer en Tailandia, pero una caída en un ensayo con una moto de calle en un karting, significó el inicio de una racha de lesiones que aún le persigue.

Tras perderse el primer test de pretemporada en Sepang, de nuevo, Martín confirmó en este fin de semana, durante la presentación de la temporada en Kuala Lumpur, que va a estar en los ensayos de Buriram.

"Mi primer test será en Tailandia para comprender el proceso de desarrollo", explicó Martín al canal oficial de MotoGP.

"Sé que Aprilia está haciendo un trabajo increíble en el desarrollo. Será muy interesante estar al 100% con esta moto. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Creo que me costará un poco en las primeras carreras, pero el año es muy largo, y si la moto funciona bien y me acostumbro, creo que estaré luchando por los puestos de cabeza", añadió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, junto a su pareja en la presentación de la temporada celebrada en Kuala Lumpur

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, junto a su pareja en la presentación de la temporada celebrada en Kuala Lumpur

Foto de: Steve Wobser / Getty Images

El pasado año, de los 22 grandes premios celebrados, Martín tomó parte en nueve, acabando solo cuatro carreras.

"Ahora tenemos muchos datos del año pasado con Marco Bezzecchi, que tiene un estilo de pilotaje muy similar al mío. Creo que si logro adaptarme bien y estar físicamente listo rápidamente, tendré una oportunidad", apuntó un Martín que prefiere mantener los pies en el suelo. "Estaré agradecido si puedo luchar con ellos", en referencia a los pilotos punteros. "No hay plan B; voy a darlo todo para volver a la pelea con estos chicos", lo que llevó a preguntarle si creía que podía tener alguna oportunidad de repetir el campeonato conquistado en 2024.

"Es una buena pregunta. Creo que dependerá de lo bien que me adapte a la nueva Aprilia. Si logro adaptarme rápido y encontrar esa confianza en dos o tres carreras, cualquier cosa puede pasar, porque la moto está funcionando bien", dijo.

A diferencia de sus años en Pramac-Ducati, donde Martín era mister pole, el más rápido a una vuelta, con la Aprilia el pasado año no tuvo ninguna opción.

“La temporada pasada tuve muchas dificultades en la clasificación, pero es difícil entrenar en ese aspecto. Una vez que conozca la moto, lo que puede hacer y sus límites, creo que los tiempos de vuelta llegarán. En cuanto a ritmo y pilotaje, no estoy muy lejos de los demás, así que podría ser solo una cuestión de posición en la parrilla".

A la espera de poder subirse a una moto, Jorge Martín sigue preparándose físicamente para estar en forma

A la espera de poder subirse a una moto, Jorge Martín sigue preparándose físicamente para estar en forma

Foto de: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Pese a estar recuperándose de las dos intervenciones a las que se sometió en diciembre, Martín asistió como observador y para estar con el equipo al test de Sepang, donde vio grandes avances en la RS GP26.

"Creo que estamos retomando el ritmo donde lo dejamos, lo cual es una buena señal. No quiero ser demasiado optimista, pero siento que la moto está funcionando muy bien. Dependerá principalmente de mí adaptarme. Creo que la moto es un poco más fácil de pilotar que la que probé en Valencia, así que estoy contento", dijo en referencia al test de noviembre. "Y también parece que es ligeramente mejor. Ahora solo necesitamos añadir algunos detalles y trabajar en ellos para mejorar un poco más".

Esta semana, en Madrid, Martín tiene previsto pasar una última revisión médica antes de recibir el OK de los médicos para volver a subirse a una moto de calle y poder prepararse de cara al test de Tailandia, dentro de dos semanas.

Foto de grupo de los pilotos de MotoGP 

