Martín y como transformó su enfado de Assen en una pole en Estiria

Martín se lesionó en el tercer gran premio de la temporada, en Portimao, justo cuando venía de hacer su primera pole y su primer podio en MotoGP. El madrileño se perdió cuatro carreras y a su vuelta lo hizo aún muy limitado físicamente.

En la última carrera antes del parón estival, en Assen, Martín no pudo acabar y se fue de vacaciones con un tremendo enfado que le ha servido de motivación estas semanas para volver a su mejor nivel en el Gran Premio de Estiria.

"En Assen me tuve que retirar. Me encontraba mal conmigo mismo. He conseguido transformar ese enfado en motivación aquí. Yo mismo he sido capaz de de transformar eso en trabajo, Gracias a mi entrenador y mi familia he podido estar aquí hoy", comentó Martín tras lograr su segunda pole en MotoGP en apenas seis grandes premios disputados.

Martinator marcó un descomunal 1:22.994 cuando quedaban dos minutos para acabar la Q2 que le situaba en la pole provisional, pero tuvo que sufrir hasta que ondeó la bandera a cuadros para certificarla.

"Cuando he visto el tiempo quedaban dos vueltas y no estaba convencido de hacer la pole, aunque sabía que era difícil que bajasen. He querido parar una vuelta para enfriar los neumáticos y tirar la última. He visto que Fabio [Quartararo] mejoraba, que Márquez venía en rojo y he pensado que perdía hasta la primera fila. He intentado tirar, pero las gomas estaban ya acabadas. Cuando pasé por el muro vi que mi mecánico estaba muy contento y me he vuelto loco. Otra pole en mi año de rookie está siendo increíble, después de todo lo que pasé", explicó.

De cara a la carrera, el #89 se ve luchando por el podio en seco, pero también cree que puede ser competitivo si llueve.

"Seguramente sufra las últimas cinco vueltas a nivel físico. Depende del ritmo. Espero llegar bien. Creo que se puede pensar en el podio, pero viendo los ritmos no soy uno menos. Las Yamaha las veo muy competitivas, pero no sé si en carrera podrán hacer su ritmo. He podido hacer solo un entreno en lluvia, ayer (viernes), no me encuentro mal. Si hay que cambiar de moto, nunca he hecho un flag to flag y será difícil. Soy rookie y todo lo que venga es bueno", remachó.