Martín: "Si algún día me pasa lo de Bezzecchi espero que mi equipo me defienda como a él"
Jorge Martín entiende que Aprilia saliera a defender a Marco Bezzecchi tras su agresión el sábado al comisario, pero pide que si algún día tiene un problema similar, la marca italiana haga lo mismo por él.
Dos semanas atrás, en Balaton, el español cometió un error de pilotaje que le hizo llevarse por delante a Marco Bezzecchi, a Raúl Fernández y a Fabio Di Giannantonio en la salida del Gran Premio de Hungría.El estropicio, sobre todo el cero de Bezzecchi, provocó la reacción de Massimo Rivola, que no tuvo clemencia alguna, hasta el extremo de llegar a insinuar que las dos long lap que le cayeron a Jorge Martín, y que cumplió este domingo en Brno, fueron un castigo demasiado benévolo. "No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", dijo entonces el italiano, que 15 días después fue mucho menos punzante con el #72, descalificado de la carrera del domingo tras propinarle dos guantazos a un comisario, que revolucionó el motor de su prototipo, sin querer, al tratar de levantarlo del suelo. En esta ocasión, el ejecutivo condenó el comportamiento de su corredor, aunque, a la vez, justificó la decisión de apelar, al considerar la exclusión del gran premio una pena excesiva.
Motorsport.com le pidió este domingo al español que valorara el contraste entre el criterio empleado con él y con su compañero, en menos de dos semanas, Martín simplemente pidió que Aprilia se ponga de su lado con la misma contundencia con la que ha respaldado a su vecino de taller, en el caso de que eventualmente pierda los nervios.
"Lo que pasó ayer, en un momento de calentón, podría pasarme a mí también. De hecho, ya lo viví en Montmeló", dijo el campeón del mundo de 2024, en referencia al zarandeo que le metió a Paolo Bonora, director de carreras de Aprilia, durante el Gran Premio de Catalunya.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Lo que está claro es que, después de esa penalización, no creo que a Marco le vuelva a ocurrir algo así, eso seguro", añadió el madrileño, a quien se le pidió que comparara la actitud exhibida por Rivola, con la que tuvo a raíz de la carambola que él provocó en Hungría. "Ayer [por el sábado] vi la reacción del equipo con Marco, y si algún día me pasa, que espero que no, yo solo espero que el equipo de la cara por mí igual que lo han hecho por él", arrancó Martín, antes de incidir: "Lo que vimos ayer es algo que no habíamos visto nunca, y yo espero que mi equipo salga a defenderme como lo hizo con él, porque por eso es mi equipo".
Sobre la carrera en Brno, el piloto de Aprilia salió a correr muy condicionado por las dos ‘long lap’ que tuvo que afrontar. A pesar de ello, pudo terminar el noveno, beneficiado por el tardío abandono de Pedro Acosta.
Este resultado, combinado con el nulo de Bezzecchi, le coloca a solo ocho puntos del liderato, por más que él esté mucho más centrado en recuperar la velocidad que recientemente le ha faltado, que en una hipotética gresca por el título. "Ahora mismo, lo que me interesa es que estoy muy lejos de la victoria. Hace dos o tres carreras estaba siempre peleando por la victoria y el podio, sin salir de las dos primeras líneas, y ahora estoy peleando por salir el décimo y hoy, en el mejor de los casos, habría podido terminar el cuarto", concluyó Martín.
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