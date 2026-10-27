MotoGP GP de Malasia

Martín apura su recuperación para intentar correr en Sepang tras una fractura sin cirugía

Mientras la fractura en el radio del brazo derecho de Jorge Martín "no es completa", lo que propicia que pueda intentar correr en Sepang, una vieja lesión cubital que se ha inflamado con los golpes de la caída, puede complicar el objetivo.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 27 oct 2026, 12:16

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Este martes, Jorge Martín espera la llegada a Malasia de su fisioterapeuta de confianza, Aitor Tomás, que es quien ha diseñado el plan de recuperación para que el piloto de Aprilia intente llegar lo mejor posible al GP de Malasia, donde el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, hará todo lo que esté a su alcance para que el corredor pueda salir, con garantías, a disputar el FP1 el viernes por la mañana.

El parte final de la lesión de Martín indica una "fractura radial, volar y dorsal", lo más interesante de la cual es que no tiene desplazamiento ya que "no es completa" y, por tanto, no requiere cirugía.

Sin embargo, hay un detalle inesperado que dificulta el optimismo, ya que una vieja fractura cubital, ha derivado en una "inflamación postraumática" que puede complicar los plazos de la rehabilitación exprés que se busca.

Aunque han sido diversos los diagnósticos y previsiones lanzados en torno a las opciones y estado del corredor, el único que conoce la situación completa es el doctor Charte, que hasta ahora no se ha manifestado al respecto, y que es quien decidirá si, finalmente, el corredor puede salir a pista.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: William West / AFP via Getty Images

Martín protagonizó una fortísima caída el sábado en la sprint del GP de Australia, cuando peleaba con Marc Márquez por la victoria, sufriendo un revolcón en la grava de la escapatoria de la curva 8. Tras someterse a un TAC y diversas pruebas en Melbourne, se descartó regresar a España, y el piloto voló el domingo por la noche a Malasia, donde le esperaba un fisio local con el que ya ha trabajado en el pasado. Este martes, llegará a Kuala Lumpur Aitor Tomás, el fisio contratado por la agencia de Martín, y otros pilotos, que se centrará en mejorar todo lo posible la lesión antes del fin de semana.

"Estoy recibiendo el tratamiento que necesito para recuperarme de la lesión y llegar a Sepang en la mejor forma posible", explica el propio piloto en el comunicado del equipo previo del gran premio. Martín, sin embargo, no quiere precipitarse en sus opciones. "Es imposible hacer pronósticos. Tenemos que evaluar la situación día a día", pide calma el corredor.

Tras el complicado fin de semana de Australia, con la caída del sábado y la suspensión de la carrera del domingo, Martín solo ha cedió 12 puntos respecto a Márquez, que ahora lidera el campeonato con 10 de ventaja por encima del piloto de Aprilia.

Pese a que aun restan cuatro grandes premios por delante (si se corre en Qatar) y 148 puntos en juego, a nadie se le escapa que esta lesión complica de manera formidable las opciones de Martín de intentar recuperar el liderato del campeonato, y menos después de que Márquez haya vuelto a su mejor versión después de la operación en el hombro a la que tuvo que someterse el pasado mes de mayo.

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