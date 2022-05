Márquez: "Las últimas vueltas me confirmaron que operarme es lo correcto"

Este sábado, después de la sesión cronometrada en Mugello y en una conferencia de prensa organizada a toda prisa por Honda, el español hizo oficial que, terminado el Gran Premio de Italia viajaría a Estados Unidos para volver a operarse, circunstancia que le llevará a estar de baja un periodo indefinido.

El domingo, Marc Márquez cruzó la meta el décimo, a poco menos de 12 segundos de Pecco Bagnaia, el ganador, y con la sensación de haber cumplido con el trabajo que él mismo se había exigido. La llamada de teléfono del doctor Joaquín Sánchez Sotelo, quien le operara en la Clínica Mayo, en Rochester (Minnesota), llegó el viernes, entre la primera sesión de ensayos libres y la segunda. De haberla recibida el jueves, antes de subirse a la moto, el catalán no habría corrido en Italia. Pero el muchacho de Cervera (Lleida) no quiso dejar el fin de semana a medias, por más que Honda le dio total libertad para hacer las maletas e irse a casa. Él decidió terminar la prueba, aunque, obviamente, lo hizo sin tomar más riesgos de los estrictamente necesarios, para evitar complicar las cosas todavía un poco más.

Márquez, que fue el segundo corredor de Honda en cruzar la meta –Takaaki Nakagami concluyó el octavo–, insistió después en las limitaciones que le han provocado esos problemas de rotación del brazo desde que regresó de su primera baja de larga duración, de nueve meses, a principios del curso pasado. Unos problemas que, en Mugello, todavía se acrecentaron un poco más, debido a la exigencia física del trazado.

Márquez no estuvo entre los primeros puestos en ningún momento del fin de semana. Si se logró meter en la segunda criba de la cronometrada (Q2), el sábado, fue porque en la primera se aprovechó de la rueda de Jack Miller, a quien precisamente dejó fuera.

El domingo arrancó el undécimo, beneficiado por la sanción de tres posiciones impuesta a Jorge, y terminó un puesto por delante, tras tener un susto que le hizo rebajar un poco su fogosidad, y encontrar un ritmo en el que se encontró cómodo. A pesar de no ir a todas, el #93 dijo más tarde que ese resultado tampoco habría cambiado tanto de no saber que la de Italia iba a ser, seguramente, su última carrera de este ejercicio.

"Sin saber que me iba a operar no habría terminado mucho más arriba. Como mucho, noveno u octavo. Las últimas vueltas me confirmaron que, efectivamente, la operación es la decisión correcta", dijo Márquez.

El jueves, en el quirófano, el equipo médico del doctor Sánchez Sotelo le abrirán de nuevo el brazo y deberán volver a romperle ese húmero que tantas pesadillas le ha provocado en los últimos dos años. Eso dejaría intranquilo a cualquiera. "Siempre te asusta operarte otra vez en el mismo brazo. Pero cuando me llamaron y me dieron todos los resultados, respiré. El viernes fue uno de los mejores días de ni vida", apostilló Márquez, que si todo va bien regresará a España el próximo domingo, para iniciar un periodo de recuperación cuya duración vendrá determinada por las sensaciones: "Cuando les pregunté a los doctores cuándo podría volver a correr, me dijeron que con esa mentalidad no me operara, que me quedara en casa".

