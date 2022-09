Márquez: "La situación de Honda no la cambias sentado en una silla"

Cuando en una misma ecuación intervienen unas condiciones complicadas de pista y Marc Márquez, el resultado final no suele decepcionar, por más que el ocho veces campeón del mundo esté volviendo de una lesión de dos años y siga en pleno proceso de recuperación, asegurando, cada vez que tiene oportunidad, que sus objetivos se ciñen a rehabilitarse físicamente de cara a la próxima temporada.

Mientras aquello llega, este sábado se disputó en el circuito de Motegi, propiedad de Honda, la clasificación del Gran Premio de Japón, que abrió el pitlane tras dos horas de lluvia torrencial y unas condiciones extremadamente delicadas del asfalto, una combinación que el de Cervera maneja con maestría. El resultado puede ser inesperado, pero no sorprendente, y el catalán se alzó con la pole 91 de su carrera, la 63 en la clase reina.

"Solo es un sábado, nada más es una pole y ha sido en condiciones de agua, pero lo necesitábamos. No lo esperábamos tan pronto, pero lo necesitábamos, tanto yo como el equipo como Honda necesitábamos, y es muy bueno, tener este tipo de sensaciones, de estímulos, de volver a celebrar cosas, aunque solo sea una pole. Pero por algún sitio se empieza y tenemos que ir ayudándonos de estos estímulos para seguir trabajando, porque para darle la vuelta a la situación por la que está pasando Honda no se hace sentado en una silla, se hace trabajando", expresó el corredor español.

La jornada ya arrancó bien para el de Honda en el entrenamiento de la mañana, que acabó liderando en condiciones de bastante agua sobre el asfalto.

"Hoy he visto que era el día. En el FP2 todo me salía fácil y cuando te viene de esta manera y era en agua, Alberto (Puig) ya me ha dicho que por favor no la liara, que no exagerara, que daba igual primera línea que segunda; pero he arriesgado. He intentado pilotar fino, lo mejor que he podido sin exagerar mucho, porque a veces cuando más fuerzas más lento vas. Mañana nos pondrán otra vez en nuestro sitio, pero hoy la pole ya la tenemos", explicó.

El piloto que más poles ha logrado en la historia del motociclismo llevaba 1071 días sin lograrlo, la última en octubre de 2019 en este mismo circuito.

"Es el destino, mi última pole fue aquí mismo, y tenía que ser aquí otra vez. Han pasado muchas cosas en estos tres años que no me esperaba para nada, han pasado muchas cosas también en el mundo, como la pandemia. He sufrido y sigo sufriendo, porque aún no estoy en el lugar donde me gustaría estar, pero no se da la vuelta a la tortilla de un día para otro en una noche, se hace a base de trabajo y constancia y el objetivo en esta parte final de la temporada es generar pequeños estímulos y celebrar lo que se pueda celebrar. Este sábado por la mañana hemos celebrado con el equipo haber pasado directamente a la Q2, y piensas, ¿celebramos pasar a la Q2? pues sí, tienes que saber valorar de dónde venimos y dónde estamos. A dónde queremos llegar es otra historia, pero tenemos que saber valorar las pequeñas felicidades que nos llegan por el camino".

Ganador de la pole Marc Márquez, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Las condiciones complicadas de la pista siempre han sido un aliado del #93, pero con matices.

"Es verdad que siempre he sido rápido en mojado, incluso el año pasado y este (Mandalika) fui bien en estas condiciones, pero no iba cómodo. La diferencia es que hoy he ido rápido y he ido cómodo, y esto me da una tranquilidad de cara al brazo (operado), veo que la posición era buena, podía levantar la moto en curvas a derecha, que antes no. Son cositas que hacen que la luz al final del túnel brille un poco más. Luego veremos cuál es el cien por cien del brazo, pero ya hemos ganado algo tomando la decisión de operarnos otras vez", en referencia a la cuarta cirugía el 2 de junio pasado.

"La carrera de mañana es una buena prueba para hacer 24 vueltas seguidas, ver cómo lo podemos gestionar de la mejor manera, neumáticos, gasolina, el físico. Una cosa es pilotar como lo he hecho hoy, solo pensando en pilotar. La otra es pilotar pensando en conservarte físicamente, es ahí donde tendré que gestionar muchas cosas y cuantas más variables tienes en la cabeza más difícil es pilotar como quieres".

La pole conseguida este sábado es súper importante para Márquez, igual que para Honda, pero mentalmente es tan importante, o más, comprobar que el brazo le permite pilotar como lo ha hecho..

"Estoy contento por eso. Ya me pasó en el test de Misano y en Aragón, a vueltas consigo pilotar como me gusta, pero solo en algunas vueltas. Ahora hay que conseguir que estas vueltas sean más seguidas, más una detrás de la otra. En agua ha sido la confirmación que puedo pilotar como quiero, al menos con la posición (del cuerpo) que deseo. Luego entran los problemas míos, de la moto, de todo, pero sí que esto me da una tranquilidad. Desde Aragón he notado un saltito en el brazo, no haber rodado hoy en seco me ayudará mañana domingo, porque todo el fin de semana en seco hubiera sido difícil hacerlo bien. Son estímulos, hay que buscarlos en este fin de temporada para construir la motivación de cara a al próxima temporada".

Al final de la clasificación, con la pole en el bolsillo, se ha podido ver por primera vez en mucho tiempo al staff de ingenieros de Honda celebrar un éxito.

"Es que la sequía de Honda no ha sido solo la mía, también de Honda durante todos estos meses y conseguir esto aquí, en Motegi, en Japón, para ellos es muy importante, pero también lo es para mi y para todos. Pero yo soy el primero que me autoexijo y exijo. Sí, es una pole, es muy bueno, pero la realidad nuestra es otra. Por hacer la pole en Japón los jefes dirán que todo va bien y no, tenemos que seguir trabajando porque si mañana la carrera es en seco nos van a poner en nuestro sitio. Las Ducati van muy bien, tenemos que trabajar y mantenernos en la realidad de dónde estábamos y dónde estamos actualmente".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

Autor de 91 poles en su carrera, 63 en MotoGP, nadie tiene más 'relojes' que Marc, que siempre acostumbra a regalar a alguien de su entorno el 'Tissot' que le otorgan al poleman.

"El reloj de hoy me lo quedo yo. Se lo podría dar a muchas personas y me costaría decidirme por una de ellas, pero este me lo voy a quedar yo porque lo que he sufrido, lo he sufrido yo", dijo.

"La gente de mi alrededor lo han sufrido conmigo, me han ayudado muchas personas desde el accidente de Jerez hasta ahora, toda la gente que ha estado involucrada en mi recuperación, en mi día a día, ellos saben quienes son y les estoy muy agradecido. Y hoy seguimos trabajando, todos juntos, para seguir evolucionando", zanjó el de Cervera.