Márquez: "Si mañana no gano será una decepción"

Alcañiz.- Marc Márquez mandó un mensaje en el primer libre de lo que iba a ser el fin de semana. El catalán hizo un tiempo estratosférico que nadie ha podido igualar después. Tras mostrar también un gran ritmo en el FP4, la clasificación siguió el guión visto anteriormente y el #93 saldrá desde la pole.

El piloto de Honda hizo dos tandas y en la segunda, con la referencia de Maverick Viñales, se quedó a nueve milésimas de romper la barrera del 1:46. Solo el de Roses y Quartararo se quedaron a menos de medio segundo.

"La primera vuelta me ha salido muy bien", explica Márquez. "Con el segundo neumático tenía a Viñales de referencia, pero los puntos de frenada cambian cuando llevas a alguien delante. He hecho dos o tres errores, pero me lo he buscado yo".

El pentacamepón de MotoGP cortó cuando aún le quedaba tiempo para una vuelta más y vio como Quartararo estuvo a punto de arrebatarle la pole. Sin embargo, no quería tomar más riesgos de lo necesario.

"Tras el FP4 el equipo me ha dicho 'no pruebes locuras'. La pole siempre es importante, pero también salir en primera fila. Con neumático nuevo aquí se va muy rápido y una caída se produce a altas velocidades. Estoy más contento del FP4 por el gran ritmo que he hecho. Hemos probado el neumático delantero blando y el medio. Casi soy anti medio en muchas carreras y lo he intentado gestionar durante la tanda larga. Mañana decidiremos según la temperatura", indica.

Márquez es señalado por todos como el favorito a la victoria, aunque recuerda que se puede fallar, como a punto estuvo de pasarle en el último libre cuando tuvo un susto.

"Gran arte de culpa fue del viento, que ha cambiado hoy. Afectó en esa curva. Hay presión. Si no hubiese hecho la pole sería la noticia. Si mañana no gano será una decepción. Hay que saber administrar esa presión. Somos humanos. No me escondo, el objetivo es ganar. Llevo desde Misano saliendo mal. Es importante para no entrar en un punto de riesgo. En clasificación hemos cambiado alguna cosita y he vuelto a salir como siempre", concluye.