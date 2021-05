Márquez prefiere lluvia en Le Mans para minimizar los daños

Con dos grandes premios disputados tras su reaparición, el buque insignia de Honda va recuperando poco a poco su estado físico, por más que la poca intensidad que, según dice, aplica a su preparación por consejo de los doctores, le impide todavía conducir como a él le gustaría.

Tanto en Portugal como en Jerez, el corredor de Cervera (Lleida) planteó dos carreras con una estrategia basada en la dosificación, con tal de llegar a las últimas vueltas con fuerzas. Ese plan es el que llevará a cabo también en Le Mans, en el supuesto de que la prueba se celebre en seco, algo que parece poco probable si atendemos a la previsión meteorológica.

Desde que debutó en MotoGP (2013), esta es la primera vez que se escucha al #93 pedir que llueva, porque en su posición actual eso aumentaría las posibilidades de salir de Francia con un buen resultado, puede que incluso un podio.

“En seco, el podio es imposible en un 95%. Si corremos en agua, las posibilidades se abren, tanto para hacer un cero como para subir al podio”, declaró Márquez, el más rápido en el tercer ensayo libre, 300 días después de la última vez que lideró una sesión (en el warm up del Gran Premio de España de 2020, en el que arrancó su calvario).

“En agua me encuentro bien. Estoy como esos pilotos que no están en forma, los de la parte trasera de la tabla, que buscan pescar algo en lluvia. En seco sé dónde puedo llegar, que es alrededor de la quinta, la sexta o la séptima plaza”, añadió el catalán.

Tras la última revisión médica, los doctores que le operaron el pasado invierno le autorizaron a intensificar un poco la carga de sus entrenamientos. También a coger la moto, aunque solo un día, entre dos grandes premios. Eso debería permitirle acelerar un poco la recuperación de ese tono que ha perdido, sobre todo en el brazo y hombro derecho, y que tanto le condicionan en pista.

“Es difícil predecir cuándo estaré al 100% físicamente. En el gimnasio, algunos músculos los tengo al 80% y otros, al 50%. Donde más sufro es en la parte posterior del hombro. Hace dos inviernos me operé del hombro, y esa lesión aún no está del todo recuperada, porque hubo un poco de daño en el nervio”, desveló el español, que, fiel a sus principios, busca fórmulas para equilibrar ese déficit que arrastra en el lado izquierdo: “Trato de gano tiempo en las curvas de izquierdas, por eso arriesgo más y por eso me caí en Jerez”.

Otro de los síntomas que demuestran que el de HRC todavía tiene camino por recorrer antes de llegar a su mejor versión son las pocas ganas que tiene de realizar un cambio de moto en una carrera flag to flag (bandera a bandera), una de sus especialidades de siempre. “En este momento no me apetece, porque cuando la moto me hace algún extraño, algún movimiento brusco, noto que aún no la tengo controlada al 100% y no me siento del todo seguro” remachó Márquez.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #66: Gradient Racing Acura NSX GT3, GTD: Till Bechtolsheimer, Marc Miller 22 / 50 Foto de: Cobb/LAT #66: Gradient Racing Acura NSX GT3, GTD: Till Bechtolsheimer, Marc Miller 23 / 50 Foto de: Cobb/LAT #66: Gradient Racing Acura NSX GT3, GTD: Till Bechtolsheimer, Marc Miller 24 / 50 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #66: Gradient Racing Acura NSX GT3, GTD: Till Bechtolsheimer, Marc Miller 25 / 50 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #66: Gradient Racing Acura NSX GT3, GTD: Till Bechtolsheimer, Marc Miller 28 / 50 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #66: Gradient Racing Acura NSX GT3, GTD: Till Bechtolsheimer, Marc Miller 29 / 50 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images