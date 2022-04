Márquez no quiere explicar los problemas que tuvo en el arranque en Austin

Portimao.- Sigue el hermetismo en torno al ‘problema mecánico’ que provocó que Marc Márquez se quedara clavado en la salida del Gran Premio de las Américas y tuviera que remontar desde la última posición en la que llegó colocado a la primera curva de la carrera, al sexto puesto final.

"Lo siento, pero no puedo decir cuál fue el problema en la moto (en la parrilla de Austin), no sé si Honda lo puede decir. Fue algo que en diez años que llevo en MotoGP nunca me había pasado, y sucedió cuando más ayuda necesitaba", dijo el español cuando le preguntaron si podía explicar lo sucedido.

Marc Márquez, que protagonizó una remontada épica, llegó al box donde le esperaba todo el equipo aplaudiendo, acto seguido entró en el garaje y se cerró la persiana.

"Cuando llegué le dije al equipo que en 10 años no hemos tenido ningún problema con la moto nunca y que esto son cosas que pueden pasar, seguimos adelante mirando hacia Portimao", explicó la conversación con los suyos.

"A veces he sido yo el que ha cometido muchos errores, me he caído muchas veces, como en Indonesia, donde lo hice cuatro veces, y los mecánicos nunca me han rechistado ni han puesto una mala cara, al contrario, siempre han trabajado con una sonrisa. Todos trabajamos en la misma dirección y estamos juntos en los momentos buenos y en los que no lo son", añadió.

"Honda ha dado con el problema y lo han resuelto para el futuro. Ahora llega el momento de pensar en Portimao y seguir con nuestra progresión".

Una progresión que Marc tratará de consolidar en un circuito donde solo ha corrido una vez, el año pasado, reapareciendo tras un año de lesión.

"El año pasado tuvimos una reaparición tras la lesión muy buena, no fue un año fácil, pero estamos aquí para competir, no tenemos muchas referencias, solo he corrido una vez, pero tanto Alex (Márquez) como Pol Espargaró han sido rápidos aquí y es el momento de reconfirmar si podemos seguir en la línea de Austin".

Sobre cómo afrontará el fin de semana, si en clave de calma o de atacar, Márquez dio un poco con la clave de la cuestión.

"Lo mejor es abordar el fin de semana sin ningún tipo de expectativa, tenemos que tratar de entender y seguir trabajando con la moto y después del warm up sabremos dónde estamos", dijo primero.

"Una cosa es el enfoque el jueves, y aquí tendré el mismo que en Austin, pero si en la primera vuelta me siento bien, en mi ADN está el atacar. En Austin me controlé para sobrevivir, aquí me siento mejor físicamente y las condiciones de lluvia también pueden ayudar ya que no son tan exigentes, me siento preparado", abundó.

"Portimao me gusta, es un circuito en el que tienes que fluir, con cambios de elevación, curvas extrañas, el año pasado tuve dificultades para entenderlo bien, recuerdo que estaba aquí hablando con Miguel Oliveira y me dijo que tienes que fluir en la pista, si lo logras es fácil, pero si luchas con la moto todo se complica", finalizó el español.