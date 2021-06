Márquez: No estoy listo para pelear por el podio

Si tenemos en cuenta que el de Honda se ha caído en las última tres carreras, el trazado alemán llega en el mejor momento posible para cambiar esa tendencia. Los condicionantes que todavía arrastra en el brazo derecho, el que se lesionó el año pasado en Jerez y le tuvo nueve meses de baja, tendrán mucho menos impacto en esta pista, en la que solo hay tres curvas a la derecha, por 10 a la izquierda.

Márquez, que en el test posterior al Gran Premio de Catalunya dio casi 90 vueltas, siente que, poco a poco, empieza a encarrilar su rumbo, por más que el recorrido hasta la victoria aún tenga varias estaciones previas.

“A Sachsenring me gustaría llegar en otras condiciones, pero al mismo tiempo será el circuito en el que tendré menos o ninguna limitación física. Veremos cómo me voy posicionando el fin de semana”, declaró Márquez, este jueves, ya desde Alemania.

“Aquí solo hay un cambio de dirección rápido y tres curvas a la derecha. Además, cada vez me siento mejor físicamente y me van quitando más antibióticos. Eso me deja menos chafado”, resumió el corredor de Cervera (Lleida), cuyo mejor resultado tras su reaparición es la séptima plaza que ocupó en Portugal, en su reestreno.

“La situación de Honda no es la mejor. Analizamos la situación y parece que ni yo ayudo a la moto ni la moto me ayuda a mí. Intentaré mejorar mi parte durante la temporada, y con la ayuda de Honda trabajaremos para comenzar la pretemporada que viene siendo más competitivos”, prosiguió el #93, muy contento con el palizón que se dio en el ‘Circuit’.

“El test de Barcelona fue importante para Honda, pero también para mí. Fue la primera vez que pude rodar sin presión. Probé muchas cosas para Honda, pero también para mí. Después estuve dos días destrozado, pero ya pude volver a rodar el siguiente viernes con una moto de flat track”, ahondó el catalán, que con vistas a este fin de semana se marca el objetivo más ambicioso hasta el momento: “No me siento listo para pelear por el podio, pero sí para estar cerca”.

Las fotos de la temporada 2021 de Marc Márquez en MotoGP

