Márquez molesto con Zarco por el accidente en Alemania: pudo evitarlo

La imagen heló la sangre a todos los que la estaban viendo, en directo y en las pantallas de televisión gigantes del Circuito de Sachsenring. Marc Márquez perdía el tren delantero de su Honda al final de la recta, justo cuando Johann Zarco salía a pista desde los garajes. La Honda se deslizó y fue a impactar contra la Desmosedici, que partió por la mitad. La suerte, la enorme fortuna, es que la moto del español no impactó contra el cuerpo del francés, que salió indemne, aunque acabó postrado en el suelo, sobre el asfalto.

El de Honda explicó este viernes en Sachsenring cómo había ido la dinámica del pavoroso accidente y si había sido de los más bestias de su vida.

"Sí, sí, en la caída con Zarco, la verdad: soy de los que cuando tengo la culpa levanto la mano. Esa caída, esa situación si alguien la podía evitar era Zarco. Esa situación, la caída no, la caída me caigo yo. Se ha visto siempre en esa curva, es muy fácil caerte cuando empujas para el tiempo, venía en vuelta lanzada para hacer el tiempo, se me ha bloqueado de delante y y a está. Ahí es donde entra el factor en el que debe mirar el piloto que viene de boxes, y si ve que vienen piloto rápidos debe frenarse en el carril, no en la salida. No te está estorbando en ningún momento, pero está creando una situación peligrosa. Por suerte y afortunadamente los dos hemos salido ilesos".

No han faltado las criticas a Marc por no ir a preocuparse por el estado de Zarco tras la caída, mientras se iba al box a buscar la otra moto para intentar volver a salir.

"Es muy simple de explicar, lo he visto mil veces durante todos estos años con otros pilotos. Mi intención no era coger la otra moto, no la tenía ni preparada, he vuelto al box, pero sabía que la moto no estaba, no tenía opción a la Q2. Pero en el momento que tu te caes con otro piloto si está en la grava contigo te puedes acercar a interesarte, pero si cae en medio de la pista, una vez ves que está consciente y sentado, lo único que haces si vas allí es estorbar a los comisarios y crea más peligro todavía en la situación. Una vez ha terminado el entrenamiento he ido a verlo y me he interesado por él, como siempre hago. Que me ataquen, lo respeto. Pero la situación, si alguien podía evitarla, era Zarco", insistió.

El de Honda admitió que el susto fue grande, sobre todo por la violencia en como impactó su moto contra la Ducati.

"Ha sido grande, no me quería caer, claro, pero cuando se me ha cerrado de delante la moto he visto que el impacto era inevitable. Estoy enfadado, nos hemos escapado de una que podría haber acabado mucho peor".

Fuera de la Q1 con peineta incluida

En el plano deportivo no fue un buen día para Marc, que solo pudo ser 14º en la combinada del día (18º por la tarde) y no se clasificó para la Q1 en una pista en la que ha ganado 11 veces y ha hecho 10 poles, aunque admitió que "aún se puede arreglar", si logra salvar el primer corte y pasar a la Q2. La frustración de Márquez, que hizo tres salvadas durante la P2, fue tal que llegó a lanzar una peineta al aire.

"Estamos sufriendo más de lo normal, lo intuía un poco, pero es un circuito que me gusta y pensaba que iba a ir mejor. Nos falta agarre trasero, solo salir ya he tenido un susto, uno y otro, y otro y eso te va restando confianza y ya no empujas tanto", dijo.

"La peineta, en la curva 11, fue más de momento caliente, salvar una caída en esa curva, se dispara la adrenalina a tope y me ha salido esa reacción contra la situación, en esa curva perdíamos mucho, ahí se ha caído Nakagami y tenemos que solucionarlo de cara a mañana", zanjó enfadado Márquez.