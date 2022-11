Márquez: Mir y Rins deben aprender a convivir con las caídas en Honda

Dos de los principales cambios de pilotos para la temporada 2023 vinieron forzados por la inesperada decisión de Suzuki de abandonar el Mundial de MotoGP, dejando sin moto a dos de los pilotos más brillantes de la parrilla, el campeón del mundo de 2020, Joan Mir, y el ganador de carreras Alex Rins, que precisamente cerró el curso con sendos triunfos en Australia y Valencia.

A partir de este martes, tanto Mir como Rins se pondrán al manillar de una RC213V de la marca del ala dorada, el primero en el equipo oficial Repsol, mientras que Alex lo hará en el satélite LCR, donde espera poder contar con idéntico material que los pilotos de fábrica.

En Honda, desde hace años, las cosas funcionan a su propio estilo. La apuesta única es Marc Márquez, el único piloto capaz de ir rápido con esta moto desde hace mucho tiempo, por más que hayan pasado por el box de HRC pilotos de contrastada calidad.

La moto se ha convertido en una máquina ingobernable y a partir del martes Mir y Rins tratarán de aportar su experiencia para intentar mejorarla, por más que los ingenieros de Tokio estén absolutamente centrado en seguir las indicaciones del #93.

Precisamente, el seis veces campeón de MotoGP, entre 2013 y 2019, con Honda, habló con Motorsport.com al respecto de los nuevos fichajes introducidos por la marca.

"Siempre pienso que los pilotos que vengan a Honda irán rápido. Si luego les cuesta ya tengo eso ganado", dijo Marc en Malasia.

"No puedes esperar que no sean fuertes, y luego lo sean y te pillen a contrapié. Llegan dos pilotazos: uno que está ganando carreras y el otro que es campeón del mundo", añade.

Honda no renovó el contrato de Pol Espargaró tras dos años muy difíciles para el de Granollers en la estructura oficial, mientras que Alex Márquez, ante la falta de interés, se buscó la vida para ingresar en el equipo Gresini y subirse a una Ducati.

En Honda apostaron por la pareja de Suzuki, libre y con enorme calidad.

"Por pilotos no será. Pero Honda es una moto diferente. De momento, todos los que han pasado por ella han sufrido", recuerda Marc.

"La Honda es una moto en la que si quieres encontrar el límite te tienes que caer; y es allí donde la confianza y la suerte te tiene que ayudar. Necesitas mucha confianza para que las caídas no te la resten, y suerte para que no te lesiones. Es un mensaje realista, no me estoy inventando nada. Mira las estadísticas", sugiere el #93.

Una vez miradas, el resultado arroja que Márquez, en doce grandes premios ha sufrido este año 18 caídas, mientras que Pol Espargaró y Alex Márquez se han ido al suelo 21 veces cada uno. Takaaki Nakagami, que se ha perdido la parte final del curso, ha sucumbido en 12 ocasiones y Stefan Bradl, en seis.

Por contra, entre Mir (11) y Rins (7) han sumado este año las mismas caídas que Marc, y menos de la mitad si sumamos las de los dos pilotos oficiales de HRC (39) y los dos de Suzuki (18).

No probará la moto definitiva

Con respecto al test oficial de MotoGP que se celebra este martes en Valencia, Honda llevará una versión de la RC213V 2023 que ya ha estado probando, este mismo fin de semana, en el Circuito de Jerez con el piloto de pruebas Stefan Bradl.

"Honda ha estado rodando estos días en Jerez la moto que probaré yo el martes. Sé que incorpora un nuevo chasis, pero no tengo mucha más información acerca del motor. Sí creo que es un paso más, pero no el definitivo", finalizó.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, y la caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 4 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images