MotoGP GP de Australia
Márquez mete presión a Martín antes del GP de Australia con sus declaraciones
El piloto de Ducati no pierde de vista al resto de rivales, pero entiende que, ahora mismo, su batalla por el campeonato se centra en Jorge Martín, al que intenta intimidar con sus declaraciones.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 22 oct 2026, 13:23
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Durante el pasado GP de Indonesia, en la Q2, Marc Márquez se puso detrás de Jorge Martín, dispuesto a poner nervioso a su rival para tratar de descentrarle. La jugada le salió bastante bien al del Ducati, que logró clasificar por delante del de Aprilia, cuarto y quinto, en parrilla pese a que Jorge, a una vuelta, era más rápido que Marc. El fin de semana se saldó con 'empate' a puntos, ya que ambos salieron de Mandalika igual que habían llegado, separados por dos puntos en la general, lo que el #93 catalogó de gran resultado, ya que en Ducati daban por bueno perder 10 o 12 puntos en un circuito que no le iba bien a Marc.
Este jueves, en la previa del GP de Australia, Márquez volvió a aprovechar una pregunta sobre las tan manidas 'órdenes de equipo' para tratar de meter presión a su rival: "Si tienes velocidad, no las necesitas. Las necesitas si no la tienes", dijo en la página oficial de MotoGP.
Desde que volvió de su operación en el hombro, en Hungría, Marc ha sido casi siempre la primera Ducati en la meta, el más rápido y el único piloto de la marca capaz de optar a las victorias, lo que deja sin efecto una estrategia de órdenes de equipo entre los pilotos del fabricante de Bolonia. Además, el propio Alex Márquez aseguró que "es demasiado pronto" para esas estrategias, cuando Motorsport.com le preguntó por ello en Indonesia.
Con cuatro pilotos y motos rápidas, en Aprilia deben valorar la situación con sumo cuidado. El rival es durísimo y, sin ir más lejos, en la última carrera el fabricante de Noale cosechó un resultado histórico, cruzando todas sus motos por delante del resto en la meta. Por más que el líder del campeonato solo pudo ser tercero, perdiendo nueve valiosos puntos.
Marco Bezzecchi, ganador en Indonesia y tercero de la general con 46 puntos menos que Martín, se ve perfectamente capacitado para luchar, aún, por el campeonato, y más si finalmente se celebra el GP de Qatar.
El italiano no quiere ni oír hablar de las órdenes de equipo. "No le doy mucha importancia. Ahora mismo, no nos afecta. Si nos dicen algo, escucharemos y veremos cómo actuar. De momento, no se ha dicho nada", asegura.
"Es bueno tener este tipo de problema, para gestionar la situación. Por el momento, tal y como declaró nuestro director general, Massimo Rivola, la situación es totalmente libre", aseguró el director técnico de Aprilia, Fabiano Sterlacchini, a Motorsport.com. "[Pero] está claro que empezamos a debatir entre nosotros, para establecer algunas directrices que eviten problemas".
"Es una utopía pensar que los pilotos de Aprilia me vayan a dejar pasar para que gane las carreras", explicó el propio Martín.
Márquez no necesita órdenes de equipo
El #93 es consciente de que, ahora mismo, no hay en Ducati un piloto suficientemente rápido de forma permanente como para ayudarle a restar puntos a las Aprilia, y entiende que deberá afrontar prácticamente en solitario la batalla contra las motos de Noale.
Este jueves, en la previa del GP de Australia, la página web del campeonato habló con el catalán y le preguntó por la posibilidad de que Aprilia sí las utilizara para 'ayudar' a Martín en su lucha por el campeonato. "Siempre diré que somos un equipo e intentaré, como siempre, dar el máximo con Ducati y con mi equipo", expuso Marc.
"En cuanto a las órdenes de equipo, si tienes velocidad, no las necesitas. Las necesitas si no la tienes", soltó en una clara alusión a sus rivales.
"De momento estoy concentrado en mí mismo e intentaré dar el 100%. Veremos si podemos con todo el contingente Aprilia", zanjó.
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