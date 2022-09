Márquez dice que juega "de otra manera" cuando lucha por el título

Solo 17 puntos separan a los tres primeros clasificados de al general del Mundial de MotoGP 2022 cuando solo restan cinco carreras para terminar la temporada, una situación que en el pasado hubiera generado toneladas de tensión extra y que, en cambio, este año se está gestionando, entre Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró, como una fiesta de cumpleaños en un parque infantil.

Marc Márquez admitió, este viernes en Motegi, que si él estuviera en esa pelea, como lo ha estado muchas veces hasta su lesión en 2020, "jugaría las cartas de otra manera".

"Me recuerda un poco a mi lucha con Andrea Dovizioso, me llevaba bien, con sonrisas, pero se notaba la tensión. El 'buenrollismo' que existe ahora es porque todavía no hemos vivido un cuerpo a cuerpo real, de última vuelta. Sí pasó lo de Holanda entre Aleix Espargaró y Fabio Quartararo, pero como (Aleix) remontó, se camufló un poco la situación, pero ellos sabrán. Yo cuando estoy en esa situación juego las cartas de otra manera", confesó el de Honda.

Márquez se ha visto en innumerables batallas por el estilo, sobre todo con Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, y la gestión no tuvo nada que ver.

"La mejor guerra mental, como decía Doohan, es en pista, si ahí los machacas ya pueden vestirse como quieran que al final los tienes machacados. Yo ahora estoy lejos de ese nivel para mi, pero como yo lo veo es difícil entender qué cartas están jugando cada uno. A Pecco lo veo convencidísimo, Fabio sabe que llegan por detrás y lo tendrá complicado, pero está sacando más de lo que tiene, y Aleix es el que no tiene presión, que bienvenido el problema, se quita toda la presión porque ya le va bien por estar donde está", zanjó el tema.

Como ya pasó en Aragón, la comparecencia de Márquez antes los medios sufrió un considerable que disparó algunas alarmas por el estado físico del corredor, alarmas infundadas.

"Es normal, ya pasó en Aragón y pido disculpas, la reunión (técnica) se ha alargado un poco porque antes tuve que aplicarme el hielo, porque si espero a final lo hubiera hecho tras más de una hora, y es más efectivo hacerlo justo cuando acabas el entrenamiento, por eso nos hemos retrasado", se disculpó.

Pese a que el de Honda atajó el pequeño amago de alarma, sí admitió que las molestias, esta vez, habían sido más intensas.

"En este circuito ya he notado que las molestias en el hombro son más, y cuando ya empiezas a notarlo tienes que frenarlo antes de que vaya a más", añadió.

Al final del día Márquez logró meter la cabeza entre los seis primeros montando la goma blanda y atacando el crono en la parte final de la sesión.

"No esperaba este tiempo, me ha gustado porque hacía tiempo que no lo hacía solo, sin chupar rueda, y si la próxima vez tengo que hacerlo, lo haré, a descarado nadie me gana, pero he salido, me he encontrado bien, he ido solo todo el entrenamiento y lo he aprovechado. La verdad es que me he sentido mucho mejor de lo esperado, sobre todo a nivel de pilotaje. Luego sé que para hacer vueltas seguidas ahí estoy lejos. Pero lo importante ahora es que en tandas de cuatro o cinco vueltas puedo pilotar bien, como quiero, lo otro tiene que ir llegando".

La previsión del clima es que el sábado llueva y el domingo la carrera sea en condiciones de seco, lo que reducirá el tiempo para preparar la carrera y ofrecerá oportunidades a los que, como Marc, son capaces de sacar provecho de las situaciones complicadas.

"No sé qué pasará, porque hemos visto hoy que todos han salido y desde el inicio han ido rápido. Lo que sí me puede beneficiar es si el sábado, como dicen, llueve. Porque si es en agua no aprietas tanto físicamente. Por eso hoy salí a por todas desde el principio, porque mañana dicen que llueve seguro cien por cien. He arriesgado, no he ido a lo loco, pero sí he arriesgado un poco, pero para una carrera entera en este circuito me va a costar mantener el ritmo", concluyó.

