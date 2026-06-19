Márquez lidera y luego se cae en la FP1 de MotoGP en Brno

Se esperan altas temperaturas durante todo el fin de semana en Brno. El sol ya estaba presente para la primera sesión del programa, con una temperatura ambiente de 28°C, mientras que la del asfalto alcanzaba ya los 40°C.

La sesión comenzó con caídas de Pedro Acosta en la curva 9 y de Maverick Viñales en la curva 8, así como una salida recta de Marco Bezzecchi a la grava de la curva 13, antes siquiera de que tuvieran un tiempo registrado. Diogo Moreira sí pudo hacer una vuelta rápida… ¡pero también se cayó en la curva 8! El brasileño pudo levantarse tras esta caída bastante fuerte.

Mientras tanto, los pilotos de Ducati se hicieron con el control, primero gracias a Fabio Di Giannantonio, después con Pecco Bagnaia, quien mostró su esperanza de brillar en un circuito que "le gusta mucho", siempre que encuentre el agarre trasero que le ha faltado en las últimas carreras. Fermín Aldeguer y luego Marc Márquez ocuparon después la primera plaza, pese a un pequeño susto para el ganador del GP de Hungría en la curva 13.

Mientras tanto, Jorge Martín practicaba el paso por la zona de long-lap, que deberá recorrer dos veces el domingo tras el toque de la primera curva en Balaton Park.

A su regreso al pit lane, también se vio al campeón del mundo de 2024 estirando su hombro izquierdo, que parece limitarlo desde la caída.

De vuelta a pista, Márquez rebajó 0"296 su propia referencia y alejó a su primer rival hasta 0"724, confirmando así su dominio.

Por su parte, Martín acabó involuntariamente en el pit lane, después de haber fallado su penúltima curva y pasar por la grava. La animada sesión del piloto de Aprilia continuó a su regreso a pista, ya que tuvo que detenerse al borde de la pista tras sufrir un problema técnico durante un nuevo paso por la zona de long-lap. Pudo volver a su box y salir de nuevo con su segunda moto.

Márquez no fue amenazado en cabeza. Bagnaia pudo acercarse a 0"376 y Raúl Fernández, que se recupera de un episodio de apendicitis aguda hace solo tres días, se colocó a 0"294 y luego a 0"210 de su compatriota.

Al final de la sesión, Márquez se cayó en la curva 7, sin gravedad, pero ahí terminó su sesión.

Su caída provocó una bandera amarilla que impidió a algunos pilotos mejorar... pero Fabio Quartararo pudo lograr un inesperado segundo mejor tiempo con su Yamaha, a exactamente 0"200, siendo uno de los pocos en montar un neumático medio nuevo.

El francés concluyó la sesión en esa posición, entre Márquez y Fernández. Joan Mir, que también aprovechó un neumático nuevo al final de la sesión, firmó el cuarto mejor tiempo por delante de Ai Ogura, Bagnaia, Aldeguer y Di Giannantonio. Acosta marcó el noveno mejor tiempo bajo la bandera a cuadros, lo que lo situó por delante de Luca Marini. Los pilotos oficiales de Aprilia quedaron rezagados, con Martín 14º y Bezzecchi 16º.

Un mes después de su muy espectacular accidente en el GP de Catalunya, Álex Márquez regresó a su Ducati. El español, lesionado en una clavícula y una vértebra, pudo completar 11 vueltas y marcar el 18º mejor tiempo.