Márquez: “¿Interés personal en correr? Mi trabajo ya está hecho”

Phillip Island.- Tras la Comisión de Seguridad de MotoGP celebrada este sábado en la que se decidió no disputar las sesiones de clasificación del Gran Premio de Australia, rápidamente transcendió que habían sido tres los pilotos que votaron a favor de que la actividad siguiera en pista, mientras que 18 votaron en contra.

El nombre de Marc Marquez, como así reconoció posteriormente el propio piloto, se asoció al trío que había votado a favor, junto a Johann Zarco, que también lo reconoció, y Jack Miller.

En su intervención ante la prensa, Andrea Dovizioso recriminó que algunos pilotos, en las comisiones de seguridad, miraran más por su propio interés personal que por el bien de todo el colectivo, una afirmación que no gustó en absoluto a Márquez.

“En la Comisión de Seguridad se exponen dos asuntos: si era posible pilotar y el nivel de riesgo. Pilotar se podía, pero el riesgo era alto. Y mañana tenemos una carrera y no tiene sentido arriesgar mucho”, expuso Márquez en rueda de prensa.

“Los pilotos que rodaban en grupo se quejaron más que los que rodaron solos. En grupo había turbulencias que podían afectar”, admitió.

Sobre la acusación de Dovizioso, fue tajante.

“Yo interés personal tenía poco, mi trabajo ya está hecho”, en referencia a que ya es campeón del mundo.

“Yo no he tenido ningún problema en que se cancele, pero si mañana hace el mismo viento, ¿qué pasa? Si hoy es peligroso, mañana, también”, argumentó.

“En este circuito, el año pasado no hacía ni pizca de aire, pero yo me fui hacia afuera y se generó el rebufo sobre Zarco y él me embistió por detrás”, recordó.

“Cuando notas más el viento es al final de la recta de meta, cuando sales de la zona de la grada”, en referencia a la curva 1, zanjó el #93.