Márquez, tras otra caída en Indonesia: "Una más, pero ya se acaba"

Marc Márquez no pudo mantener de pie su Honda ni el sábado en la sprint ni este domingo en la carrera larga, lo que le llevó a un estado de frustración visible en el tono de sus declaraciones. Honda informó que el corredor no iba a atender su habitual encuentro con los medios, pero sí estuvo ante las cámaras de la televisión para dejar constancia de su hartazgo tras completar la 23ª caída de la temporada y tercera del fin de semana.

"Una más, veintitantas este año, bueno, ya se acaba, cinco carreras", dijo frustrado y cansado, como si se le estuviera haciendo larguísimo este fin de temporada, más aún tras haber anunciado su separación de Honda y la llegada al equipo Gresini, donde contará con una Ducati.

"No, no. No se me está haciendo largo, quiero pedir disculpas al equipo, este fin de semana hemos ido de más a menos, normalmente era al revés, de menos a más. Ahora toca dar un pasito para atrás", explicó el español.

"En las últimas carreras, desde India, parecía que estábamos más adelante, te vas animando, te ves más con los primeros y esto te hacer perder la referencia. Ahora toca volver a la mentalidad de Silverstoen y Montmeló, dar un pasito para atrás y acabar carreras".

La frustración de Márquez llegaba más por no entender la naturaleza de la caída que por el mismo hecho de haberse ido al suelo.

"Iba muy calmado, después de la sprint iba muy tranquilo, no me he estresado, pero ha sido una caída de aquellas que no ves venir, sin previo aviso me he caído, es peor caerse intentado no caerse que empujando. Ayer (en la sprint) entendí la caída, hoy no", se quejó.

"Ahora hay que dar un paso para atrás y volver a la mentalidad de acabar carreras", avisó de que no iba a arriesgar otra vez. "Mi intención hoy era acabar y ya, devolver la moto al garaje".

Tras terminar en la grava, Márquez se quedó unos minutos en las barreras, viendo pasar la motos y meditando.

"Estaba intentando entender el fallo que había cometido, no he hecho nada especial, iba siguiendo lo que sentía que me pedia la moto, la telemetría dice que he hecho lo mismo que en la vuelta anterior y me he caído, error mio. Así que he pedido disculpas al equipo y voy a encarar estas cinco carreras que restan de la mejor manera posible".

"Nos quedan dos circuitos que sufriremos mucho y dos en los que podemos ir un poquito mejor, a ver si podemos salvar la situación de la mejor forma que podamos", acabó visiblemente contrariado.

