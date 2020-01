Márquez: "Hace dos semanas no podía ni levantar un vaso de agua"

Cervera.- El piloto de Honda pasó por el quirófano el pasado mes de noviembre para operarse el hombro derecho, que se había lesionado tras una serie de caídas durante el tramo final de la temporada.

Márquez tenía la mala experiencia de la lesión en el hombro izquierdo, que arrastró durante años antes de operarse en 2018. Comparando ambos procesos de rehabilitación y el grado de lesión de cada una, se preveía que esta vez las cosas serían más sencillas, pero no está siendo así.

A falta de 15 días para el arranque de la pretemporada con el test de Sepang, Márquez aún no se ha subido a una moto desde que terminaron los ensayos de noviembre en Jerez, y espera poder hacerlo antes de ir a Malasia, de lo contrario “poco sentido tendrá hacer esos test”.

“La operación parecía a priori más simple, pero no así el tiempo de recuperación, por eso avancé la entrada al quirófano todo lo que pude, priorizando mi recuperación. Parecía todo más simple pero la rehabilitación está siendo más compleja, con alguna dificultad. El año pasado ya llegué muy justo a los test y este año va a ser parecido, las dos últimas semanas hemos dado un paso adelante, pero antes de Reyes (6 de enero) no era nada optimista”, explicó el español tras presentar una exposición de cuadros pintados por el piloto con la rueda trasera de su moto, en un evento de Repsol.

“Estoy haciendo dos horas de rehabilitación por la mañana y dos más por la tarde, dedico casi todo el día a mi cuerpo, a mejorar, tratando de llegar al test de Sepang, pero siempre pensando que la primera carrera es en Qatar el 8 de marzo, y los plazos se deben ir cumpliendo”.

“La recuperación no ha sido más intensa que el año pasado, ha sido menos dolorosa pero más difícil. Ya me avisaron que cuando abres el hombro hay muchos nervios y músculos y se podía tocar algo que afectara ciertos músculos que para la movilidad y la fuerza del hombro son muy importantes y es en lo que estamos trabajando. Hasta hace dos semanas tenía cero fuerza y no podía levantar ni un vaso de agua. Pero en los últimos días el nervio se ha empezado a estimular y hemos mejorado bastante”, explicó.

De cara al inicio de temporada, la lesión puede ser un hándicap para Márquez, que tendrá que lidiar con los ataques de unos rivales que intentarán sacar partido.

“Es difícil ahora saber qué tipo de temporada tendremos. En cualquier caso, el hombro no me va a privar de nada, el año pasado gestioné los entrenamientos las tres o cuatro primeras carreras, espero este año llegar mejor para poder ir a tope desde la primera carrera. Va a ser una temporada competida, parece que ganar el título el año pasado fue fácil, pero no lo fue y este año los rivales darán un paso adelante seguro”.

La temporada pasada el piloto de Honda no tuvo vacaciones para recuperarse del hombro izquierdo, y este año le ha pasado lo mismo con el derecho. Son dos años ya seguidos sin descanso, sin desconectar y con la máxima presión, juntándose unas temporadas con otras.

“Se va haciendo largo y este fue, precisamente, uno de los temas que planteó Alberto Puig (director de HRC) cuando hablamos de operarme el hombro derecho en noviembre”, dijo el campeón del mundo 2019.

“Alberto lo analiza todo y cuando nos reunimos con los médicos una de las preguntas que me hizo era si estaba preparado psicológicamente para pasar otro invierno igual. Y es ahí donde, si quiero cumplir mis sueños tocan sacrificios, tocan prioridades y aunque tenía todas mis vacaciones organizadas, tuve que cancelarlo todo, porque el sacrificio es el único camino para seguir luchando por los títulos”, finalizó Márquez.

