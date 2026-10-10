Márquez emerge de un sprint caótico, Martín sufre, Bezzecchi y Fernández al suelo!

Se esperaba un duelo entre Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, los hombres fuertes desde el inicio del fin de semana en Mandalika, pero un toque en la salida barajó de nuevo las cartas y devolvió sus opciones a los dos principales aspirantes al título, Jorge Martín y Marc Márquez. Martín dominó durante mucho tiempo antes de hundirse de forma extraña al final de la prueba, lo que le dio la victoria a Márquez, nuevo líder del campeonato.

Fernández estaba en la pole por primera vez, por delante de Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio. Había que mirar a la segunda fila para ver a los dos primeros del campeonato, con Márquez por delante de Martín, y Fermín Aldeguer a su lado.

Ai Ogura largaba desde la séptima posición por delante de Álex Márquez y Pedro Acosta, mientras que Fabio Quartararo partía desde el 12° lugar y Johann Zarco desde el 20°, tras acumular dos caídas en la clasificación. Consciente de que sus opciones eran limitadas, Zarco fue el único que optó por el neumático medio detrás, con el objetivo de preparar la carrera, mientras que todos los demás prefirieron el blando.

Di Giannantonio tuvo la salida más explosiva y llegaron de a cuatro en paralelo al momento de encarar la frenada, con Márquez que se había colado para ponerse a la altura de Bezzecchi y Fernández. Márquez hizo un movimiento para no tocar a Di Giannantonio, Bezzecchi hizo otro para evitar a Márquez, y el piloto de Aprilia tuvo un contacto con Fernández. Los dos se fueron al suelo, lo que puso fin a su sprint de inmediato.

Martín emergió en cabeza por delante de Márquez, con Ogura tercero pero ya distanciado, delante de Di Giannantonio, retrasado en la secuencia de la salida, y Aldeguer. Este último fue rápidamente superado por Pedro Acosta y Álex Márquez.

Jorge Martín a plongé pour prendre la tête au départ. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Muy pronto, Márquez perdió el contacto directo con Martín y ya estaba relegado a un segundo al inicio de la cuarta vuelta. Ogura estaba un segundo detrás de él, con Di Giannantonio a su estela.

Martín ve cómo se le escapa la victoria

Martín iba camino a la victoria, pero en la novena de las 13 vueltas previstas empezó a bajar el ritmo y permitió que Márquez lo superara. Evidentemente no se trataba de una estrategia para aumentar la presión de su neumático, ya que perdió el contacto directo.

En dos vueltas, Martín se acercó a Márquez, pero cometió pequeños errores y la diferencia volvió a crecer. A dos vueltas del final, el piloto de Aprilia llegó demasiado rápido a una curva y tuvo que abrir su trayectoria, lo que permitió que Ogura y Di Giannantonio lo superaran.

Márquez ya no volvió a verse amenazado y ganó un sprint que parecía prometido a Aprilia... ¡e incluso aprovecha para tomar la punta del campeonato en un circuito donde esperaba tener que limitar daños! Ogura y Di Giannantonio se quedaron con las otras dos medallas, mientras que Martín tuvo que conformarse con la cuarta posición tras su extraño final de carrera.

Acosta recibió un long-lap por demasiados pasos por fuera de la pista, lo que permitió a Álex Márquez superarlo y quedarse con la quinta posición, por delante del piloto de KTM. Aldeguer, Bagnaia y Quartararo se llevaron los últimos puntos. Zarco apenas terminó 14°.