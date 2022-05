Márquez se baja de la pelea por el campeonato de MotoGP 2022

Le Mans.- El ocho veces campeón del mundo sólo pudo ser 14º en la hoja de tiempos del FP del Gran Premio de Francia y deberá dar un paso adelante en el ataque del crono si quiere meterse en la sesión oficial clasificatoria de este sábado en el Gran Premio de Francia.

Durante la jornada, Marc Márquez protagonizó un par de espectaculares salvadas, tipo la del domingo de Jerez en plena carrera y que entonces se entendió como un signo de recuperación del corredor, aunque el de Honda matizó que había sido hacia el lado izquierdo, el bueno, y “hasta que no lo haga a derechas, no podremos decir que estamos bien”. Este viernes lo hizo hacía el lado del brazo lesionado, el derecho, pero el corredor matizó la acción.

"La salvada de hoy es una salvada, todo ayuda, pero lo he hecho con la rodilla, el codo no ha tocado el suelo, lo he hecho de diferente manera. Hay una acción prácticamente igual en 2019, en el mismo punto, un poco diferente, pero la salvada real fue la de la tarde, trabajando con el cuerpo, no tanto la de la mañana que me he quedado encima de la moto y al tocar el piano se ha levantado", explicó.

En algunos momentos tras su lesión, Márquez admitió que para reservar energías en algunos entrenamientos se reservaba.

"Hoy he empujado, he intentado estar ahí y que hoy nuestra posición era estar entre el octavo y el décimo, con neumáticos usados estábamos ahí, pero cuando hemos montado los neumáticos nuevos no hemos mejorado y el tiempo lo he hecho con una goma medio de 12 o 13 vueltas, a ver i el en FP3 podemos aprovechar el neumático nuevo. No estaremos entre los cinco primeros, estar en el top 10 sería un buen resultado".

Con el mercado de pilotos en plena ebullición y pilotos punteros a riesgo de quedarse sin moto, paradójicamente el que más tranquilo está en Marc, que hace tres años firmo un contrato por cuatro temporadas hasta final de 2024.

"Siempre me he sentido muy bien en Honda cuando ganaba y me han hecho sentir muy bien cuando he estado lesionado, me han respetado muchísimo. Si estuviera en la situación de tener que renovar este año, con los primeros que hablaría sería con ellos (Honda). Lo que me han respetado durante la lesión es algo que muy pocas fábricas hacen y volvería a dar prioridad a Honda".

"Estoy tranquilo, creo que ellos también lo están y trabajamos juntos para que lleguen resultados. Está claro que ese contrato se firmó cuatro años para ganar cuatro años, no para estar lesionado y en dificultades tantas carreras. Esperemos que si no es este año, que lo veo difícil, llegue el año que viene. Por insistir nadie nos va a ganar".

Pese a que los resultados no llegan, Marc sigue siendo uno de los pilotos más queridos y apoyados, y sigue siendo un favorito a un título que no parece tener entre sus objetivos a corto plazo.

"Antes de empezar la temporada trabajas para conseguir el título, luego cuando empiezan las carreras poco a poco los rivales te van situando dónde estás y a lo que puedes optar. Ahí debes entender a qué puedes aspirar. Lo intenté, tuve la lesión de la vista (Indonesia) y en estas tres últimas carreras de Austin, Portimao y Jerez he visto que no estamos para luchar por el Mundial. Por mucho que quiera, no estamos para luchar por el título".

"Hay que marcarse objetivos realistas, no puedes plantearte ganar una carrera cuando te está costando entrar en el top 10, sería frustración tras frustración. Nos planteamos objetivos realistas para tener pequeñas motivaciones, como el cuarto puesto de Jerez. ¿Fue celebrado?, pues sí, porque era un objetivo realista muy bueno que nos habíamos marcado y lo conseguimos. Necesitamos celebrar cosas para seguir empujando, y ojalá podamos celebrar victorias en el futuro, pero a día de hoy, no estamos para hablar de nada".