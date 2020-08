Márquez: "Si Dovizioso es campeón, todo el mundo estará contento"

Márquez apareció en televisión para explicar los motivos que llevaron a Honda a anunciar una prolongación de su rehabilitación, que lo dejará prácticamente en blanco la temporada 2020.

Pero también repasó otros temas, como la lucha por el título y a cuál de sus rivales veía capaz de tomar el relevo en la lucha por el campeonato del mundo.

Sin embargo, Marc no tiene claro quién puede ser ese piloto, ya que la igualdad es máxima y todos están cometiendo muchos errores.

“Todos fallan, es un campeonato en el que ha habido muchas caídas, muchas lesiones, no solo la mía, y es raro y difícil de analizar”, dijo en una entrevista exclusiva con DAZN de España.

“Y más cuando ves a Viñales que es muy rápido en entrenamientos y luego está el quince en carrera; también un Quartararo, que gana en Jerez por los segundos que hubiera querido y llega a Brno y le cuesta muchísimo”, valoró.

“Es muy difícil de analizar, Dovizioso quizá es que el menos ruido está haciendo y ya está segundo del campeonato, a nada de Quartararo, así que a ver cómo va todo”.

Si bien es cierto que el de Honda no se atreve a pronosticar quién será el campeón, sí parce que tiene preferencias sobre quién le gustaría que fuera.

“Es difícil apostar por alguien porque estoy viendo un campeonato muy abierto”, dijo en unas declaraciones en MotoGP.com.

“Parece que nadie quiera coger las riendas del campeonato y tomar la ventaja suficiente. Si me lo hubieras preguntado después de las carreras de Jerez, veía un Fabio superior y más viendo cómo acabó la temporada pasada”, apuntó el de Cervera.

“Pero si quieres ser campeón no puedes fallar tanto, va bien acabar carreras, pero tienes que demostrar estando en el podio, luchando por ganar, sacar un poquito más en los malos momentos. Nadie lo está haciendo”.

“Si tuviera que apostar, lo haría entre Fabio y Dovizioso. Creo que si Dovi gana todo el mundo estaría contento, por su trayectoria y porque los tres últimos años ha sido subcampeón, pero es impredecible, a ver si nos tienen entretenidos hasta el final, a mi ya no me quedan uñas, y mira que aún me queda tiempo de estar en casa”, cerró el #93.

