Márquez: Después de las vacaciones, no tengo grandes expectativas

Aunque en la previa del Gran Premio de Estiria, que se celebra este fin de semana en Austria, Marc Márquez aseguraba sentirse “cada día mejor y más fuerte”, el hecho de no haber ganado nunca en el trazado propiedad de Red Bull lleva al de Honda a no crearse “grandes expectativas” en este reinicio de la temporada tras el parón estival.

La grave lesión sufrida el pasado año en Jerez impidió a Márquez participar en las dos carreras disputadas el pasado año en Spielberg, mientras que en los tres años anteriores se vio superado por Andrea Dovizioso (2017 y 2019) y Jorge Lorenzo (2018), siempre con Ducati.

“He disfrutado de las vacaciones de verano y he podido relajarme con amigos y familiares. Ha sido bueno no solo para la mente, sino también para el cuerpo y cada día me siento mejor y más fuerte”, explica Márquez.

“He podido aumentar mi nivel de entrenamiento, pasar más tiempo trabajando con la bicicleta e incluso volver a entrenar haciendo motocross”.

Pese a esa mayor carga de trabajo físico, Marc sigue en pleno proceso de rehabilitación de su brazo y hombro derechos.

“Sabemos que la situación aún no será fácil y tenemos que seguir concentrados y trabajando”, avisa.

No haber ganado nunca en Austria no quita que el Red Bull Ring sea, en opinión del de Honda, uno de los circuitos más bonitos del calendario.

“Me gustan mucho los trazados que siguen el relieve natural del terreno y Spielberg es uno de ellos. Hay grandes desniveles y tienes que entender en todo momento si la curva está contra peralte o si entras en ella bajando y sales subiendo, debido a que se notan bastante las transferencias de peso”, explica Marc en declaraciones servidas por uno de sus patrocinadores.

“Es el circuito con el entorno natural más bonito del Mundial junto con Phillip Island”, en Australia, donde el Mundial no viaja desde 2019 y tampoco lo hará este año.

El Red Bull Ring es un circuito con pocas curvas y muchas rectas, lo que hace pensar en que KTM y, sobre todo, Ducati, pueden tener cierta ventaja y que, en cualquier caso, nunca ha sido muy favorable para Honda.

“Es un circuito en el que tienes que gestionar bien los neumáticos y el consumo de combustible porque suele ser bastante alto. Para ser sincero, debo confesar que no sé cuál es la mejor estrategia de carrera para ganar aquí, ya que nunca lo he conseguido en este circuito”, admite.

Pese a sentirse más fuerte, Marc prefiere mantenerse en su programa de recuperación e ir paso a paso, como hasta ahora.

“En torno a este primer fin de semana de competición tras el parón veraniego no tengo grandes expectativas”, advierte.

“Prefiero esperar a ver cómo me encuentro y si he mejorado en cuestión de sensaciones, a nivel físico y del brazo. A partir de de ahí, ya veremos”.

“Espero que sigamos la misma línea de las últimas carreras desde Mugello, aunque el de Montmeló no fue un buen resultado, pero la línea fue ascendente y cada vez tengo mejores sensaciones con la moto, así que hay que continuar”, zanja el #93, que tras su reaparición ha disputado siete carreras con una victoria, en Alemania, donde sólo él ha sido capaz de ganar desde 2013 en MotoGP.