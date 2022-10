Márquez descarta luchar por el podio el domingo en Malasia

Sepang.- Nunca afloja Marc Márquez y cuando, tras el FP4, todo apuntaba a que el de Honda iba a tener que salir muy retrasado en parrilla y con exiguas opciones de superar la Q1, el corredor español se sacó dos vueltas de la chistera para pasar a la Q2 y acabar con el tercer mejor tiempo.

En la primera criba y con el segundo neumático ya, Márquez se fue largo siguiendo a Jack Miller, que se cayó, pero cruzó la meta justo para hacer un último giro en solitario que le aupó hasta la segunda plaza de forma sorprendente. Una vez en la cronometrada definitiva, el de Honda pilló la rueda de Pecco Bagnaia, que también se cayó, lo que no impidió que, de nuevo en solitario, el #93 cerrara un vueltón para acabar en primera fila de parrilla.

"No entiendo nada, porque estábamos en el sitio que esperábamos hasta el FP4, pero en la Q1 y la Q2 he logrado hacer dos buenas vueltas con el segundo neumáticos", admitió el catalán en el parque cerrado.

"En las rectas perdemos mucho y buscamos rueda, las dos veces se han caído, primero Miller y luego Pecco, y he tenido que hacer la vuelta solo, y eso es lo que más me ha sorprendido", añadió. "Alberto (Puig) dijo que no es como empieza, si no como acaba y seguimos", dice un Márquez que tras el FP4 parecía absolutamente lejos de ser competitivo, pero que en la clasificación del Gran Premio de Malasia se ha mostrado fortísimo.

"No sé qué ha cambiado desde el FP4, de hecho no ha cambiado nada. Desde fuera se ven iguales, pero estamos rodando con dos motos completamente diferentes, toca trabajar para el 2023, por suerte en el FP4 me he caído con la que no me gustaba tanto y pude tener la (moto) buena para la clasificación. No esperaba mucho, no esperaba un 58.4, pero mañana ya nos pondrán a sitio porque tenemos ritmo cero", advirtió.

En Australia tampoco esperaba mucho y, al final, el de Honda cuadró una carrera impecable, terminó segundo y luchando por la victoria hasta el último suspiro.

"No sé cual es el objetivo realista para mañana viendo lo de hoy", volvió a un perfil bajo.

"En Australia dije que se podía el podio y lo logramos, aquí el top 5 no lo veo factible, en seco si acabo 7º o 8º estaría bien, más adelante de esto sería un regalo, y más atrás es que no se habrán cuadrado las cosas", fue el pronóstico de Márquez que insistió en que "lo más sorprendente es haber logrado las dos vueltas buenas en solitario tras las caídas de Miller, en la Q1, y Pecco, en el Q2", finalizó.

