Márquez: primero quiero disfrutar competir, luego los resultados

El de Honda se mantiene en la filosofía que estrenó en el primer gran premio tras el parón estival, el celebrado hace dos semanas en Silverstone, y que se traduce en evitar los riesgos que ha tomado en la primera mitad de la temporada, traducidos en caídas y lesiones, sin tener opciones reales de conseguir nada positivo a cambio.

La novedad que sí ha introducido este fin de semana Marc Márquez es que, por primera vez, ha viajado con su pareja, Gemma Pinto, con la que se le vio pasear por la pista, una imagen que elevó el tono de las preguntas en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria de MotoGP, que se celebra este fin de semana, hasta el punto de que le preguntaron si se plantea ya el matrimonio. "No vayamos tan rápido", dijo entre risas Marc. "Sí me lo han preguntado, pero de momento no me lo planteo", zanjó el tema.

Austria no es un circuito en el que haya ganado Márquez con la Honda, pero en el pasado siempre estuvo ahí luchando por los primeros puestos.

"En el pasado, así es, pero ahora estamos en el presente. El enfoque será el mismo que en Silverstone. El viernes ya ves rápidamente dónde puedes estar y a partir de ahí no hay que exagerar. Durante el fin de semana hay unos puntos clave en los que tienes que arriesgar un poquito, en la Práctica, en la clasificación, en la carrera, pero lo afronto con perfil bajo y a ver hasta dónde podemos llegar".

Para Márquez todo rápida en el esperado test de Misano, dónde podrá entender si Honda ha dado un paso de verdad en el proyecto de la moto de 2024.

"De momento estoy buscando lo que perdí en la primera parte de la temporada. Empecé muy fuerte, muy bien físicamente, pero con las caídas y lesiones me he ido debilitando, me rompí huesos y ligamentos, y a nivel de confianza también perdí un poco. Así que mi principal objetivo es volver a coger el tono físico que tenía en Portimao, que ya estamos cerca, por eso estuve esta semana en el centro de alto rendimiento de Red Bull, porque los números no engañan. Estoy mejor que en enero, cuando estuve la última vez, pero peor que en marzo, a principio de temporada. Estoy en un punto físico óptimo, pero quiero estar mejor porque me gusta la perfección, y recuperar la confianza. A partir de ahí el proyecto sigue avanzando. Este fin de semana tenemos un nuevo paquete aerodinámico, saldremos con ella en el FP1, y seguimos trabajando, no dejar todas las esperanzas en el test, también avanzar los fines de semana".

Para los japoneses hay cosas sagradas y probar la moto de 2024 sin tener la seguridad al cien por cien de que Marc seguirá con Honda, podría ser delicado. Sin embargo, HRC no ha exigido, al respecto, ningún compromiso al piloto.

"No, para nada, porque están viendo que mi compromiso es máximo y que todo lo que estoy pidiendo y haciendo es por le bien del proyecto. En un caso tan extremo no puedes ser egoísta, tienes que mirar por el proyecto, trabajar en equipo, hablamos mucho con Joan Mir para seguir mejorando, porque ahora mismo no compites contra tu compañero de equipo para ser la mejor Honda, da igual ser el 10º que el 14º, estamos trabajando para mejorar, han entendido mi posición y eso les da plena confianza para seguir juntos desarrollando y probar las nuevas piezas que lleguen".

En las dos últimas semanas surgieron unas declaraciones de Marc en las que aseguraba que desde su entorno le habían llegado a sugerir que parara. Y aunque la frase completa terminaba con un "no me planteo", sacada de contexto parecía que se podía haber planteado la retirada.

"En Assen lo veía todo muy negro y ahora lo veo más gris. Una decisión así no la tomas en caliente, lo tienes que plantear todo. La gente te dice cosas, si lo afrontas atacando tomas demasiados riesgos, si lo afrontar dando vueltas como en Silverstone, te dicen que esa actitud no puede ser. Hay que buscar un punto intermedio y con mi experiencia en MotoGP e intentando entender los errores de la primera mitad de la temporada adopto el estilo que creo que necesito, y ahora es el de perfil bajo, ir trabajando y lograr disfrutar encima de la moto, sin mirar los resultados, luego cuando nos divirtamos encima de la moto, intentaremos que lleguen los resultados".

No pasaron desapercibidos los elogios de Marc hacia KTM esta misma semana, lo que muchos han identificado como una aproximación.

"Cuando un deportista está en horas bajas todo se cuestiona, incluso uno mismo. Que si el entorno, que si la falta de concentración es normal, la gente es libre de opinar, pero en esos momentos es cuando más centrado has de estar y apoyarte en los que te quieren el bien y salir de esta situación. Que se crean rumores por elogiar a KTM, también elogié a Ducati cuando hizo bien el trabajo en el pasado, o a otros pilotos. No significa que pretendo algo, soy realista y cuando alguien hace bien las cosas hay que decirlo".

Por último, Marc habló sobre la presencia de su pareja en Austria, dentro de la reflexión que lanzó ya hace tiempo, cuando dijo que su buen momento personal contrarrestaba el mal momento deportivo.

"Siempre me he movido por sentimientos, por impulsor y vibraciones buenas. Quizá otro deportista, en una situación como la mía, pensaría que no hago esto o lo otro por el qué dirán. Pero yo hago lo que siento y lo que pienso que me irá mejor para el futuro. Y este fin de semana es el primero que pasaré en pareja. Pero ya te digo que hoy todavía no la he visto, solo 20 minutos para comer (risas), pero ella sabe perfectamente, y por eso estoy con ella, que mi trabajo es mi trabajo y lo respeta al cien por cien".