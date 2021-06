Márquez: El miércoles no sabía si iba a poder correr este fin de semana

El de Honda completó el sábado, tras una nueva caída, la peor clasificación desde que está en MotoGP, condenándose a salir desde la última fila de la parrilla, el 20º. Una posición que le daba, realísticamente, muy pocas opciones de sacar la cabeza en las plazas delanteras.

Sin embargo, Marc Márquez hizo toda una declaración de intenciones en la parrilla, cuando apostó por la goma blanda trasera, lo que apuntaba a que iba a ir a por todas en las primeras vueltas, buscando una remontada épica.

“He hecho la carrera ideal, la soñada. La perfección quizá hubiera sido acabar sexto, adelantar también a Bagnaia, pero después de salir el 20 me he desgastado mucho en las primeras vueltas. Luego, cuando ya estaba el octavo he cometido un error adelantando a Aleix (Espargaró), me he ido al verde y he perdido mucho. Pero aparte de eso estoy muy contento, no tanto como en Alemania, pero mucho”.

Una alegría derivada de la constatación de que cada día se siente mejor.

“He aguantado toda la carrera en un ritmo constante, no al cien por cien, pero sí con un ritmo muy bueno, y es la primera carrera en un circuito con curvas a derechas que lo he podido hacer, así que estoy muy contento y ha sido importante este resultado. Es un séptimo, pero salíamos el 20 y eso no lo podemos olvidar”.

Marc arrastró todo el fin de semana una terrorífica caída el viernes en la que solo se lastimó el tobillo, pero que hubiera podido ser mucho peor.

“Se lo he dicho a todo el equipo, sobre todo al staff japonés. Siempre intento ser realista y cuando va mal se lo digo. Pero hoy teníamos moto para hacer terceros, no para ganar ni segundos, pero sí para acabar tercero. Durante la carrera los estaba cogiendo y los veía. Me he sentido muy bien y he visto que la moto estaba para acabar en el podio. He corrido con el chasis nuevo y eso es un punto más positivo. Cuando pruebas cosas y vas bien es un extra de motivación para los ingenieros”.

Márquez estaba, también muy satisfecho con el poder de reacción de Honda.

“El viernes les pedí con firmeza, duramente, que tenían que arreglar el problema del control de tracción. No pueden ser estas caídas, y lo cambiaron de un día para otro. Eso te da mucha confianza para seguir empujando. Lógicamente, ayer estaba magullado. Hoy me encuentro mejor y eso se nota a nivel de pilotaje”.

En algunos momentos de la carrera hemos podido ver al Marc Márquez de antes de la lesión.

“Durante la primera vuelta, total. Se lo he dicho al equipo: 'a lo mejor acabamos la carrera en la primera vuelta', no lo sé. Pero cuando he visto que estaba con Pol y Aleix sabía que no estaba mal. Me he tranquilizado un poco, no quería acabar como en Barcelona (caída). La lástima ha sido el error en la vuelta 9, creo, que me he ido al verde y me he perdido un poco durante algunas vueltas. Ahí ha sido duro psicológicamente para no tirar la toalla, pero he seguido empujando y en las últimas vueltas he seguido detrás de Pecco para acabar la carrera y seguir sumando kilómetros”.

La pregunta ahora es si después de las cinco semanas de vacaciones y descanso podremos ver ya al Márquez de siempre, cercano al cien por cien.

“Ojalá que el porcentaje sea alto, pero es una incógnita. El miércoles, no sé por qué, sin hacer nada del otro mundo, llamé a Alberto Puig y le dije que no sabía si iba a poder pilotar este fin de semana. Tenía mucha irritación y llegue aquí el jueves, me trató el fisio y el viernes estaba muy flojo. Durante el fin de semana, al darle caña al hombro me he sentido mejor. Es extraño, no sé muy bien qué camino tirar, pero lo que tengo claro es que ahora toca una semana y media de desconectar y no hacer nada, despreocuparme de todo y luego volver a entrenar”.

“Mi intención es volver a entrenar a mi estilo, moto, moto y más moto. La moto quiere moto y eso es lo que voy a intentar hacer para llegar preparado a la segunda parte de la temporada. No pido ganar, pido ser más estable, no tener esos picos de una carrera a otra, que eso es lo peor”, zanjó el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team tras su caída 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team después de la caída 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images