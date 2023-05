Márquez: Dicen que con otra moto ganaría, pero tengo una Honda

Después de estar un mes y medio sin subirse a una moto, desde el domingo 26 de marzo, fecha de la caída en Portimao, hasta el viernes 12 de mayo, cuando arrancó el Gran Premio de Francia, la premisa fundamental para Marc Márquez y su equipo médico de confianza era comprobar que, el dedo operado respondía bien y que el piloto, físicamente, salía sin secuelas del embate de Le Mans.

"Físicamente me costó activarme, en el Warm Up no encontraba la fluidez que tenía el sábado, pero hicimos un buen trabajo de fisio y calentamiento antes de la carrera, también me ayudó que las primeras vueltas no fueron muy rápidas, para calentar bien. Pero sí que sufrí físicamente más de la cuenta. Ahora tengo tres semanas para prepararme, mi objetivo era completar la carrera y casi lo hicimos, para trabajar el físico. Lástima de la caída, creo que estábamos haciendo un fin de semana impecable, ni yo me lo esperaba, así que nadie se lo esperaba, y más viendo cómo estamos, sigue costando, seguimos teniendo muchas caídas los pilotos Honda, seguimos estando un poquito demasiado lejos de los de delante. Pero creo que hicimos una carrera buena, disfruté como hacia tiempo que no lo hacía, y me quedo con eso", explicó Marc el domingo por la tarde.

Lo segundo más importante era ver el trabajo intenso en Tokio, y en el test de Jerez, para evolucionar la RC213V.

"La moto espero que no estemos en el techo. Seguimos estando lejos, estamos en la quinta carrera y el objetivo es seguir empujando y trabajando, con la confianza de que van a llegar cosas, evoluciones y ya se ha visto. Yo he dado mi cien por cien este fin de semana, si es cierto que fallé y fue fallo mio, quizá me tenía que haber conformado con el cuarto puesto, es muy fácil decirlo ahora, pero cuando estás ahí en caliente después de un mes y medio, lo ves tan cerca que te dejas llevar. Pero si todo esto lo acompañamos, o me acompaña la moto en un futuro, creo que van a llegar los resultados".

Desde fuera, y viendo el resultado de los cuatro pilotos de la marca del ala dorada en Francia, la sensación es que Márquez sigue poniendo mucho de lo que le falta a la máquina.

"Para eso me pagan, para dar mi cien por cien y sacar el máximo en cada situación, llegar al box después de una caída y dar los comentarios, dónde perdemos y dónde no, dónde se tiene que mejorar la moto y es ahí donde los ingenieros apuntan en una libreta y tienen que ser ellos quien lo mejoren. En este caso soy totalmente un empleado que estoy aquí para dar el cien por cien encima de la moto, como siempre. Y lo seguiré haciendo. Es cierto que me cuesta, pero la motivación la tengo, incluso a veces demasiado, y tengo que asumir el riesgo cuando toca. El viernes asumí demasiados, el sábado los controlé bien y el domingo también, pero cuando tienes una situación tan critica es fácil cometer un error tan suave como ese", el de la caída.

¿Ganaría Márquez con cualquier otra moto?

Le preguntaron a Marc si con cualquier otra moto de la parrilla ganaría, que ese es un comentario generalizado.

"Sí, es el comentario que todo el mundo hace pero no la tengo, la que tengo es la Honda, para este año y el que viene. Debo seguir trabajando para mejorar, tenemos dos años de contrato y sigo creyendo en ellos, sobre todo en el equipo técnico que tengo dentro del box. El domingo nos la jugamos con el neumático duro (delantero) y eso nos salvó hacer la carrera que hicimos, porque con el blando no habría sido posible. Tiré de experiencia al principio, jugamos todas las cartas pero falló la última, que cuando la he girado no era la que quería".

"Ahora vienen tres semanas sin carreras, la primera haremos un poco de relax, que me viene bien por todo el tute que me he dado con la recuperación, y después dedicaremos dos semanas intensas de preparación, con moto y cogiendo ritmo para las tres carreras que vienen después del parón del verano".

Consumidas las cinco primeras paradas del campeonato, Márquez es 19º de la general con 12 puntos, cero en carreras largas, a 82 del líder Pecco Bagnaia, pero con 15 grandes premios aún por delante, no hay nada perdido.

"No se sabe nunca, pero si hago carreras como las de Le Mans, no. Ha sido un buena carrera pero no he cogido los puntos, te quedas con muy buen sabor de boca pero no sumas. Estábamos en un circuito creo que favorable para mi estilo de pilotaje, y eso me ha ayudado muchísimo, cuando lleguemos Mugello, donde dependes mucho del paso por curva, del agarre, ahí nos va a costar mucho más. Y no puedes estar dependiendo de qué circuito te va bien para atacar o cuál no. Estamos viendo a las Ducati que en todos los circuitos van bien y es muy difícil competir contra ellos", cerró el chico de Cervera.

