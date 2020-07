Márquez: Si alguien se lesiona, el valor del título es el mismo

Alberto Puig, team manager de HRC, encendió la mecha en el Gran Premio de España tras el accidente de Marc Márquez, al hacer unas declaraciones en las que se interpretó que ponía en cuestión la legitimidad de cualquier campeón que no fuera el piloto de Honda.

"Pase lo que pase, si no puede ser Marc el que consiga el campeonato, yo no creo que el que lo gane se sienta del todo satisfecho, o no debería sentirse del todo satisfecho, sabiendo que el piloto número uno no ha estado presente en su totalidad", dijo Puig.

Sus palabras generaron bastante debate y, de hecho, durante el Gran Premio de Andalucía matizó lo que dijo.

“Evidentemente que quien gane el campeonato será el justo vencedor y se lo merecerá. Pero mi opinión, y sé de lo que hablo, es que cuando ganas pero el campeón no está en pista siempre te queda algo dentro”, comentó.

Márquez se tuvo que retirar del GP de Andalucía por culpa del dolor tras la operación que le fue realizada el pasado martes para fijar el húmero que se rompió en la primera carrera del año. El catalán, que no ha puntuado en las dos primeras citas del año y está a 50 puntos de Fabio Quartararo, sostiene que el campeón será igual de legítimo esté o no él en pista.

"Si acabas campeón es porque hiciste algo mejor que los demás", dijo Márquez tras retirarse del Gran Premio de Andalucía. “El valor es el mismo. Eso es así".

"Por supuesto, si eres uno de los aspirantes, siempre te gusta competir contra todos, tenerlos en la pista y pelear por ganar el campeonato con todos en la pista. Pero si alguien se lesiona, no es tu culpa y el valor [del título] es el mismo", cerró.

Repasa las imágenes del GP de Andalucía:

Galería Lista Johann Zarco, Avintia Racing 1 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 2 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 3 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 4 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 5 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Francesco Bagnaia, Pramac Racing con humo 6 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 y Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing chocan en la primera curva 7 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 y Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing chocan en la primera curva 8 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 y Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing chocan en la primera curva 9 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 y Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing chocan en la primera curva 10 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 y Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing chocan en la primera curva 11 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 y Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing chocan en la primera curva 12 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 13 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 15 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 16 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 17 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT líder al inicio 18 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 20 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 21 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 22 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 23 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing después de su caída 25 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP en quinto lugar 26 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 27 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, segundo lugar Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, tercer lugar Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 28 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, el tercer lugar Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 29 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 30 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 31 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, segundo lugar Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, tercer lugar Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 32 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT 33 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio:l ganador de la carrera Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, segundo lugar Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, tercer lugar Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 34 / 34 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

