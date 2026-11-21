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MotoGP GP de Portugal

Márquez tras su caída: “Mañana tenemos una buena oportunidad; la prioridad es acabar”

Una inoportuna caída a dos vueltas del final de la sprint del GP de Portugal dejó a Marc Márquez este sábado sin la celebración de un título que tenía, prácticamente, en sus manos. La aparición de la lluvia pospuso las celebraciones para este domingo.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 21 nov 2026, 16:39

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A Marc Márquez no le gustan los sábados y, a partir de hoy, aún menos. Cuando apenas le faltaban unos pocos kilómetros para cruzar la meta de la sprint de Portimao, el de Ducati se cayó en la curva 7, un pequeño error que, sin embargo, fue suficiente para retrasar la décima corona mundial del #93 y dar un pequeño aliento de vida a los pilotos de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, aún en la pelea por el campeonato.

"Nos gusta la épica", soltó Márquez cuando le recordaron que la caída había sido a menos de dos vueltas del final. "Ha sido un error, lo positivo es que estamos bien físicamente, porque en una caída siempre hay riesgos. Ha empezado la lluvia, que tantas veces nos ha ayudado, y esta vez he resbalado", explicó el líder del campeonato.

"Lo importante es que estaba haciendo una buena carrera, concentrado, pero esa vuelta y media, esos dos minutos y poco, nos han faltado. Mañana tendremos una buena oportunidad. Lo bueno es que Martín solo ha podido ser quinto, y lo malo, que Bezzecchi ha ganado y sigue vivo para el campeonato", señaló.

Tras la caída, se pudo ver a Marc algo desesperado en la escapatoria. "No he pensado nada cuando me he caído, he chequeado el cuerpo y he visto que estaba bien, ya está, no le quiero dar más vueltas. Sé por qué me he caído, aquí hay ese spray que no es ni lluvia y esperaba que estuviera menos mojado en ese punto", admitió su error.

En cualquier caso, acabando entre los nueve primeros este domingo Marc será campeón, hagan lo que hagan sus rivales.

"Sí, mañana tenemos una buena oportunidad. El plan no ha funcionado porque no hemos desactivado a Bezzecchi hoy. Mañana seguramente ganará otra vez él y la prioridad es acabar la carrera. Martín está sufriendo un poco más, pero sabemos que es capaz de todo".

El de Ducati admitió que al principio fue muy precavido para no cometer ningún error.

"Con el chirimiri que había al principio de la carrera he ido con mucha precaución, y ha vuelto al final y ahí hemos caído; esto nos curte más. Una noche más de darle vueltas", bromeó el catalán, que no pierde el humor ni en estos momentos críticos, pese a que 'odia' los sábados.

"Tenemos que ver lo positivo: ganar un sábado y con una carrera que se ha adelantado media hora y mucha gente no se habrá ni enterado, no lo habrían visto. Mañana nos verá más gente", zanjó.

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