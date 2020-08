"Marc me despertó con el brazo roto", cuenta Alex Márquez

Gran parte de las preguntas que se le realizaron a Alex Márquez en su comparecencia ante los medios este jueves giraron alrededor del incidente que ha impedido que su hermano, Marc, reaparezca en Brno como estaba planeado.

Además de compartir garaje en el equipo Repsol Honda, los hermanos Márquez también viven juntos en la casa que el hexacampeón del mundo de MotoGP estrenó hace más o menos un año. Allí, el pasado lunes, Alex tuvo un despertar que seguramente tardará bastante tiempo en olvidar.

“Eran a las 7:30 de la mañana del lunes, y Marc iba a sacar a los perros a pasear. Y vino a mi habitación y me despertó, ya con el brazo roto. Carlos [García], el fisioterapeuta, también se había quedado a dormir en casa”, relató Alex. “Trató de abrir un ventanal que da al jardín y se le rompió la placa. El brazo se movía cómo no tenía que hacerlo. A partir de ese momento llamamos a Emilio [Alzamora, el agente] y al doctor Mir, y ellos se fueron hacia Barcelona, a la clínica”, añadió el #73, a las puertas de su tercera carrera en MotoGP, en este caso, en su circuito favorito.

En las dos anteriores, Alex fue de menos a más y pasó de la 12ª plaza que ocupó en la primera cita, a la octava de la segunda, solo una semana después.

Para él, el hecho de que Marc no vaya a estar en el circuito no cambia nada, y si tiene alguna influencia, puede que incluso sea positiva.

“Que Marc no esté no me afecta. De hecho, así, desde casa, me podrá mandar algún que otro consejo. Me puedo fijar en cualquiera de los tres pilotos de Honda que hay en pista”, remachó Alex, que dadas las circunstancias es el segundo piloto de la marca del ala dorada en la tabla de puntos.