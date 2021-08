Márquez: si apostara por alguien al título, lo haría por Quartararo

El de Honda no pudo completar la carrera que esperaba el pasado domingo en el Red Bull Ring tras la bandera roja. Sin embargo, esta misma semana, sin solución de continuidad, Marc Márquez tendrá una nueva oportunidad en esta pista con el Gran Premio de Austria.

“El fin de semana pasada las condiciones físicas esperaba que fueran mejores, pero no hay excusa. Este circuito es de los más exigentes sobre el hombro derecho, pero al final me sentí cómodo y con potencial en la carrera. Me sentía capaz de estar entre los cinco primeros, pero en la segunda salida perdí las sensaciones con la moto. Iba 0,7 segundos más lento que en el FP4. Mañana veremos si soy capaz de ser más rápido de nuevo”, en referencia a la primera jornada del fin de semana austríaco.

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron a Marc sobre la noticia del día, la suspensión por parte de Yamaha de Maverick Viñales.

“La relación entre Yamaha y Viñales estaba en un momento crítico. A veces vemos altibajos entre pilotos y fábricas, pero llegar a este punto es algo extraño. Al final ellos son los que saben lo que ha ocurrido y lo tienen que explicar bien. No es mi problema, ya bastantes tenemos en nuestro propio garaje”, zanjó el tema.

Con la temporada 2021 ya prácticamente imposible para el catalán en la lucha por el campeonato, Marc trabaja con la mirada puesta en 2022 y volver a ser campeón.

“Por su puesto, ese es el objetivo y estoy trabajando para mejorar y volver a pilotar como antes. Por el momento no piloto natural, y solucionarlo es un objetivo. Honda está trabajando mucho, también mi parte del box. Sentir como reacciona la fábrica es muy bueno. Probar muchas cosas durante el fin de semana no es lo mejor, pero te hace sentir que se están esforzando. Creemos que es el camino correcto. Todos los pilotos de Honda tenemos dificultades. De hecho soy el piloto HRC con más puntos pese a haber hecho cinco ceros. Tenemos que entenderlo, seguir trabajando y solucionarlo”, valoró el de Honda.

Con media temporada consumida, Fabio Quartararo lidera el Mundial y para Marc es el gran favorito.

“Para mí, Quartararo sigue siendo el piloto más rápido sobre la pista. El domingo vimos que está en la posición correcta para luchar por el título. Está en sus manos ganarlo y perderlo. Joan Mir y Zarco tienen experiencia y pueden gestionar la situación, pero si tengo que apostar por alguien para el título lo haría por Fabio”, concluyó.