Marini asegura no sentir "presión" por ser hermano de Rossi Luca Marini afirma no sentirse sometido a más presión por el hecho de ser hermano de Valentino Rossi, y remarca que eso "no cambia demasiado las cosas" para él.

Por: Lewis Duncan En su segunda temporada en MotoGP, el italiano terminó el 12º en la tabla general, con 120 puntos en su casillero, 11 puntos más que Marco Bezzecchi, su vecino en el taller del Mooney VR46, que se llevó el galardón de novato del año. A sus 25 años, Luca Marini ha competido en este 2022 con la versión más evolucionada de la Ducati Desmosedici, la misma que llevaron Jorge Martín y Johann Zarco, y sigue en busca del que sería su primer podio en la categoría de las motos pesadas. De hecho, ha sido el único corredor de Ducati, junto a Fabio Di Giannantonio (Gresini), que no se ha subido al cajón este curso. Desde que debutó en el Mundial, en 2013 (Moto3), Marini siempre tuvo la lupa encima, habida cuenta de que su hermano no es otro que Il Dottore. Si bien no comparten apellido, dado que Marini es fruto de una segunda relación de Stefania Palma, la madre de ambos, el #10 ha tenido que vivir con la recurrente etiqueta de ‘hermano de’, a pesar de haberse ganado el crédito suficiente como para tener su propio sello. “Que sea hermano de Valentino Rossi no cambia mucho las cosas”, afirmaba Marini, en una charla reciente mantenida con Motorsport.com. “Nunca nos han comparado porque es imposible comparar. Lo que hizo él a lo largo de su trayectoria fue increíble; algo que nadie podrá repetir. Entre otras cosas, porque se trata de épocas distintas”, añadía el muchacho de Urbino. “Ahora es imposible que nadie gane diez carreras seguidas porque el nivel es altísimo. Por eso no nos pueden comparar, y por eso no siento más presión”, proseguía el corredor de VR46, que en 2023 empleará un prototipo como el que ha usado Pecco Bagnaia, en su contrarreloj hacia el título de campeón del mundo de MotoGP. Este viernes y sábado, precisamente, Marini formará pareja con Valentino en la ya tradicional carrera de los 100 Km de los campeones, que se celebra en el Ranch de Tavullia, pista de la que el menor de los hermanos tiene el récord y en la que, ambos, se han impuestos en la mayoría de las ediciones disputadas. 