Marco Bezzecchi insiste en que su sanción fue justa y se sincera sobre la controversia de Brno

Marco Bezzecchi cree que la sanción de una carrera que recibió por golpear a un comisario en Brno fue justa, pese a que su equipo Aprilia apeló sin éxito la decisión de los comisarios para buscar una penalización más benévola.

El líder del campeonato recibió un duro golpe el pasado sábado cuando supo que no se le permitiría participar en el Gran Premio de la República Checa por lo que los comisarios deportivos describieron como conducta antideportiva.

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Esta fue la sanción más severa impuesta en cualquiera de las tres categorías de gran premio desde que Deniz Oncu fue suspendido de dos carreras de Moto3 en 2021 por provocar una gran colisión en la salida del evento de Austin.

Aprilia presentó una apelación tras la sanción, que los comisarios rechazaron de inmediato, y el jefe del equipo, Massimo Rivola, siguió argumentando después de la carrera que la penalización era demasiado dura, aunque estaba dispuesto a aceptar que se había establecido un nuevo precedente.

En su primer encuentro con los medios desde el momento más controvertido de su carrera en MotoGP, Bezzecchi volvió a disculparse por el altercado e insistió en que quería usar la sanción como una lección en su carrera.

Preguntado por cómo se sintió cuando le informaron de la noticia, el italiano dijo: "Lo entendí completamente. Creo que la penalización fue correcta y acepté todo.

"Lo entendí e intenté tomar esto como una oportunidad para ser mejor como persona, pero en general, creo que estuvo bien. "

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se vio a Bezzecchi abofeteando a un comisario de pista que había acelerado accidentalmente su maltrecha motocicleta mientras intentaba levantarla de la grava.

El incidente tuvo lugar después de que el piloto de 27 años se cayera en la penúltima vuelta de la sprint mientras rodaba entre los cinco primeros.

Bezzecchi admitió que no fue fácil para él aceptar que tendría que perderse una carrera por primera vez desde que subió a la categoría reina en 2022, aunque estaba de acuerdo con la decisión.

"Es un momento que quiero usar como una lección. Pero ya tuve una lección de inmediato cuando me comunicaron la decisión. Por eso creo que fue la correcta", dijo.

"Por supuesto, no fue fácil de aceptar. Somos pilotos y queremos correr, pero al final, es así. Así que, por supuesto, es una oportunidad para crecer e intentar mejorar en todo, en todos los aspectos, también en términos de pilotaje.

"Así que, ojalá sea algo que realmente pueda ayudarme".

La disculpa fue un "momento muy bonito"

Bezzecchi dijo que se dio cuenta de inmediato de que había hecho algo mal cuando regresó al garaje de Aprilia después de la sprint, pero no estaba seguro de cómo juzgarían los comisarios sus acciones.

"Por supuesto, esperaba recibir una sanción porque es un gesto que no tienes que hacer", dijo.

"También esperé un poco para ir a pedir disculpas al comisario porque no quería que la gente pensara que ir enseguida a disculparme era una forma de evitar la penalización.

"Así que esperé hasta que se confirmó la penalización para ir allí y ofrecerle una disculpa sincera por mi error.

"Por supuesto, hablamos un poco, lloramos los dos y [el incidente] fue un mal momento. [La disculpa] fue un momento muy bonito para mí, en el que me quité mucho peso de encima.

"Pero esperaba recibir una penalización de inmediato. No sabía cuál, pero al final fue esa, y estuvo bien".

Preguntado si el fin de semana de Brno marcó el momento más difícil de su carrera, añadió: "No lo sé, porque ahora todavía está reciente, así que es difícil analizarlo con una referencia clara.

"Así que intentaré simplemente pasar página y subirme a la moto".