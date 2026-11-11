MotoGP GP de Qatar

¿Marco Bezzecchi finalmente recuperó su rendimiento de inicio de temporada en MotoGP?

La actuación dominante de Bezzecchi en Qatar ofreció la señal más clara hasta ahora de que ha recuperado la forma ganadora que lo convirtió en uno de los primeros favoritos al título

Rachit Thukral

Publicado: 11 nov 2026, 10:23

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Marco Bezzecchi quizá solo pueda culparse a sí mismo por el derrumbe de su desafío por el título a mitad de la temporada 2026 de MotoGP, pero el piloto de Aprilia ciertamente sabe cómo dominar un gran premio.

Su notable racha de cinco victorias consecutivas, que abarcó las carreras finales de 2025 y las primeras pruebas fuera de Europa de 2026, debería haberle dado una ventaja significativa en la lucha por el título. Pero un verano desastroso empezó a cambiar la tendencia en su contra, antes de que una fractura de clavícula en Sachsenring lo dejara ante una batalla cuesta arriba para volver a encarrilar su campaña.

A pesar de ese contratiempo, el colchón de puntos que Bezzecchi había construido antes en la temporada hizo que siguiera firmemente en la pelea por el título tras el parón de verano. Una racha constante de resultados en agosto también ayudó a su causa.

Pero una caída mientras luchaba por el liderato en Misano resultó ser el golpe definitivo, dejando sus esperanzas de campeonato prácticamente a merced de sus rivales. Incluso cuando Bezzecchi volvió al escalón más alto del podio en Indonesia, su victoria se debió más a las limitaciones físicas de Raúl Fernández que a su propio ritmo.

La impresión era que el italiano iba acercándose poco a poco a la punta mientras se recuperaba de la lesión, pero todavía estaba algo lejos del nivel que lo había convertido en el favorito inicial para la campaña 2026.

El Gran Premio de Qatar, sin embargo, demostró que no había perdido nada de su velocidad pura, y que todavía puede dejar atrás a sus rivales cuando se siente cómodo sobre la moto.

Quizá no por casualidad, Bezzecchi no sumó puntos en el sprint reiniciado después de una mala salida desde la pole y de chocar más tarde con Marc Márquez en la curva 1. La misma debilidad en los sprints que lo había perseguido al inicio de la temporada volvió a aparecer, aunque ninguno de los dos pilotos tuvo la culpa del incidente que dejó a Bezzecchi en el suelo.

Pero, al igual que en las primeras rondas del año, el piloto de 27 años demostró que podía recuperarse de inmediato de un sábado decepcionante y llevarse el máximo de puntos en el gran premio del domingo.

"El sábado, cuando todavía estaba deslizándome por la grava, ya estaba pensando que el domingo es mi día. Tengo que hacerlo porque es imposible no hacerlo cuando eres tan bueno", dijo el piloto de Aprilia.

"Pero estuvimos trabajando súper bien durante todo el fin de semana y la del sábado fue una buena carrera hasta ese momento. Así que quedarme con lo positivo también estuvo bien, porque siempre es una lección cuando peleas con Marc.

"Pero el domingo quería estar adelante, quería ganar. Lo necesitaba por mí, por mi familia, que no está pasando por un momento fácil. Así que hice mi mejor esfuerzo y lo logré. Así que muy contento".

Después de haberse ganado la reputación de dejar escapar buenos resultados con errores en momentos cruciales, Bezzecchi también mostró mayor madurez en Losail, controlando la carrera de distancia completa desde la pole position.

"Tenía confianza en la moto y me sentí bien durante toda la carrera. Nunca tuve un momento en el que entrara en pánico", dijo.

"Intenté mantener la calma, poner siempre una décima más, una décima más y gestionar todo bien. Es una pista donde los neumáticos sufren mucho. Así que intenté gestionarlo de la mejor manera posible y, afortunadamente, lo hice".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Aunque su rendimiento durante el fin de semana no sugiere que vaya a cerrar la temporada 2026 con una racha invicta de tres victorias, ahora hay suficientes pruebas para pensar que Bezzecchi puede volver a dominar una carrera de domingo puramente por méritos propios.

"Hay algunos fines de semana en los que empiezas y te sientes bien con la moto, y en cada sesión mejoras y te sientes bien, y el límite parece no estar en ninguna parte", dijo.

"Afortunadamente, tuve esta sensación un par de veces este año, pero también hubo fines de semana en los que tuve dificultades al comienzo y fui trabajando cada vez mejor, y luego al final fui rápido para pelear por el podio.

"Aquí me sentí bien desde el viernes. Estaba súper motivado. El año pasado, Qatar fue uno de los fines de semana más difíciles para mí y quería hacerlo bien [este año]. Esta fue una motivación extra que realmente me empujó a intentar hacerlo bien".

Para ganar el título de 2026, Bezzecchi necesita lograr una cosecha perfecta de 74 puntos en la doble cita de Portimao/Valencia, mientras espera que Márquez no sume en ninguno de los dos últimos grandes premios.

El italiano no se hace ilusiones sobre lo reducidas que son sus posibilidades y dice que está tomando la campaña 2026 como una experiencia de aprendizaje.

"Necesito un milagro, pero parece que esta temporada no tiene milagros para mí", dijo.

"Pero es bueno tener la oportunidad de pelear con ellos. Jorge [Martín] y Marc son pilotos súper, súper buenos. Solo poder pelear con ellos ya es bueno.

"Quiero mejorar. Quiero intentar ser mejor para el futuro. Así que intentaré disfrutar y llevarme todo lo positivo que aprendí esta temporada y que espero aprender también en estas dos últimas carreras".

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