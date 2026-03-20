Marc Márquez afirma que ya no es un "especialista" cuando se trata de nuevos circuitos de MotoGP, e insiste en que toda la parrilla estará a punto en Goiania cuando comience la clasificación el sábado.

La capacidad de Márquez para encontrar el límite rápidamente, combinada con su fortaleza en condiciones de bajo agarre, lo habían convertido en una fuerza formidable cada vez que se introducía un nuevo circuito en el calendario.

Al inicio de su carrera, el español ganó las primeras carreras de MotoGP en Austin, Termas de Río Hondo y Buriram, y también triunfó en el debut de Balaton Park en el calendario el año pasado.

También lee: MotoGP Prisioneros colaboran en el circuito de Goiania para el MotoGP en Brasil

Sin embargo, el piloto oficial de Ducati cree que esa ventaja inherente ha disminuido con el tiempo, citando la falta de victorias en la clase reina en circuitos más nuevos como Portimao y Mandalika.

"Bueno, solía ser un especialista. En los nuevos circuitos a los que hemos ido, como Portimao e Indonesia, realmente no he sido un especialista allí. Así que veremos cómo nos adaptamos", dijo al medio español DAZN.

"Goiania es un circuito corto, lo que significa que daremos muchas vueltas. Y para el sábado, el circuito ya no será realmente nuevo; los circuitos largos son mucho más difíciles y puedes improvisar un poco más.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"En los cortos, tienes que posicionarte bien y cuidar cada detalle, porque estás dando muchas vueltas en la misma curva".

Márquez cree que el éxito temprano que tuvo en circuitos nuevos se debía en gran medida a pilotar por instinto, mientras que la experiencia le ha llevado a un enfoque más medido.

"Pero es cierto que cuando tenía 20, 25 años, me adaptaba súper rápido. Ahora creo que puedo adaptarme rápido.

"Pero también es cierto que normalmente un piloto joven puede adaptarse más rápido a una situación nueva que uno con experiencia. Porque tienes ese punto de simplemente ir por instinto. Pero intentaremos seguir nuestro instinto y ser rápidos desde el principio".

El historial de Márquez en circuitos nuevos

Circuito Año Resultado Austin 2013 Ganó Termas de Río Hondo 2014 Ganó Red Bull Ring 2016 Quinto Buriram 2018 Ganó Portimão 2020 No participó Mandalika 2022 No largó Balaton Park 2025 Ganó

El Autódromo Internacional Ayrton Senna mide solo 3,83 km de longitud, lo que lo convierte en el segundo circuito más corto del calendario después de Sachsenring.

Para compensar la falta de pruebas en el circuito, MotoGP ha ampliado ambas sesiones del viernes para ofrecer más tiempo en pista a los pilotos.

Márquez cree que estos factores harán que el circuito de Goiania no se sienta "nuevo" cuando llegue la parte decisiva del fin de semana.

"Por supuesto, [adaptarse a circuitos nuevos] ha sido uno de los puntos fuertes de mi carrera. El hecho de que sea un circuito más corto y haya entrenamientos más largos, en FP1 y la práctica del viernes, hará que todos conozcan muy bien el circuito. El hecho de que sea corto significa que daremos muchas vueltas. Así que creo que esto no será un factor".

El trazado de Goiania, en sentido horario, cuenta con cinco curvas a la izquierda y nueve a la derecha, algo que Márquez admite que no le favorece.

"Me gustaría tener más curvas a la izquierda, obviamente. El trazado se ve bien. Es cierto que no es el mejor para mi estilo de pilotaje, pero veremos si podemos encontrar buena velocidad y buenas trayectorias e intentar estar con los más rápidos".

Cómo los nuevos neumáticos podrían afectar a Ducati

La racha de 88 carreras consecutivas de Ducati terminando en el podio llegó a su fin en el Gran Premio de Tailandia, que abrió la temporada, cuando Marco Bezzecchi logró una victoria dominante para la marca rival italiana Aprilia.

Para Brasil, Michelin llevará tres tipos de neumáticos traseros asimétricos, dos de los cuales cuentan con una carcasa reforzada idéntica a la utilizada en el Gran Premio de Austria. El tercer compuesto restante, el duro, es la misma especificación que, según Márquez, perjudicó a Ducati en Buriram.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Qian Jun / MB Media vía Getty Images

"Intentaremos sumar puntos y seguir mejorando", dijo. "Es cierto que aquí traen de vuelta los neumáticos de Tailandia, los de Austria, que normalmente no nos funcionan muy bien.

"Pero tendremos que ver cómo adaptarnos. No es solo cuestión de la moto, sino también del pilotaje; Bezzecchi y [Pedro] Acosta están a un nivel muy alto".

Consultado sobre si el orden de fuerzas visto en Tailandia era real o estaba condicionado por factores como los compuestos de neumáticos, Márquez dijo que tanto él como Ducati tienen mucho trabajo por hacer para alcanzar a sus rivales.

"El nivel de Bezzecchi y Acosta es real, porque en las últimas seis carreras del año pasado estuvieron casi siempre en el podio", afirmó.

"Su nivel es real; no es un caso de ‘ya llegarán y los alcanzaremos’ — son dos pilotos brillantes que están en perfecta sintonía con sus motos, y nosotros tenemos que trabajar para acercarnos lo máximo posible e intentar batirlos".