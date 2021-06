Márquez y su regreso al triunfo: "Fue duro mantener la concentración"

El propio Márquez aseguraba en la previa que no se veía para ganar, pero que mantenía un hilo de esperanza si “se dan las circunstancias”. Y se dieron, sin duda, porque el de Honda completó su mejor carrera desde la lesión, hace un año, logrando volver a la victoria por primera vez desde noviembre de 2019, en Valencia.

11 veces consecutivas ha ganado Márquez en Alemania, ocho de ellas en la clase reina, un idilio que no pudo romperlo ni la lesión más grave de su vida.

“Este es uno de los momentos más duros e importantes de mi carrera”, dijo Marc tras la carrera.

“Sabía que tenía una gran oportunidad. No era fácil a nivel de mentalidad, pero sabía que era el día. Venía a luchar por el podio, pero si se daban las condiciones podía ir a por ello. Cuando vi que caían unas gotas me dije que era mi momento y apreté a tope, asumí riesgos y cuando volvieron a caer cuatro gotas hice mi carrera. Fue duro mantener la concentración porque te viene a la mente todo lo que hemos pasado durante este año. Era una situación difícil, pero ahora vamos a tratar de mantener el mismo nivel”, añadió el de Honda.

“No voy a llorar, no voy a llorar…“, repetía Marc ante los micrófonos antes de la entrevista en DAZN.

“No estoy ni contento ni triste. Esta noche será diferente, imagino. Hemos vuelto a ganar, no sé cómo. Hemos estados bien el fin de semana, pero no por delante del resto. No esperaba ganar porque Oliveira estaba muy bien, pero cuando he visto que caían esas cuatro gotas de lluvia, con Aleix detrás, sabía que era el momento de atacar. Luego he tenido que gestionar, he cambiado a Oliveira por Martínez, mi sparring en los entrenamientos, he pensado que no era Miguel y así me he podido centrar en la carrera”, explicaba emocionado.

“Espero que haya muchos momentos como estos hasta final de temporada. Quiero agradecer a Honda, que me ha respetado mucho durante la lesión, y a todos los doctores, del primero al último, a todo mi equipo y a mi hermano. Lo hemos hecho todos juntos”, dijo al borde de las lágrimas.

“Lo necesitaba porque siempre lo he dicho, para mí competir es luchar por algo, luchar por victorias y podios es lo que quiero en el futuro. No estoy ahora para ello. Aquí no he notado la limitación física. Al haber pocas curvas a derecha el brazo no se ha cargado. Desde fuera se ve de otra manera y no se sabe lo que estamos sufriendo. La moto también se adapta bien a este circuito”.

Pese a estar casi dos años sin ganar, Marc no estaba especialmente eufórico.

“No estoy ni eufórico ni nada, tendrá que pasar un poco de tiempo para darme cuenta de todo esto”.

“Ahora toca agradecer. No se baja solo y no se sube solo. Hay que agradecer a la gente que me ha apoyado, y sobre todo a los que han entendido la situación”.

Márquez insistió en que se ha encerrado en su mundo, aislándose de los comentarios externos.

“Me he centrado en mi trabajo y me he evadido del mundo. No quería saber nada de nadie, no publicaba ni yo en redes, solo enviaba las fotos. Me he centrado en mi vida y mi trabajo y así seguiré hasta el final de la temporada porque queda mucho por mejorar”.

Tras volver a la victoria, es el momento de valorar todo el trabajo y sufrimiento.

“En lo personal valoras mucho más lo que hacías antes. Se daba por hecho que había que ganar. Si no ganaba era un desastre. Este tiempo me ha enseñado a valorar otras cosas. Aún no soy el mismo Marc, pero en Mugello y Barcelona ya noté algo de mejora, y aquí mucho más. En Holanda volveremos a sufrir, pero con calma a ver si podemos estar más cerca de los primeros”.

El de Honda explicó hace dos semanas que una conversación con Mick Doohan le ayudó mucho, así como hablar con otros expilotos que pasaron por momentos difíciles.

“Cuando estas en una situación difícil buscas consolarte o expresarte con alguien que haya pasado por lo mismo. Alberto Puig me ha ayudado mucho, Alzamora también, pero la llamada de Doohan me ayudó mucho. Me contó su lesión y por lo que pasó, y parecía que estaba explicando mi propio caso. Lo que le pasó con la moto, con la lesión, los errores estúpidos que tuvo, igual que yo, que había que tener paciencia y seguir trabajando, y ver que una leyenda como él paso por lo mismo te ayuda porque lo acabó superando que es por lo que yo trabajo”.

Las fotos de la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

