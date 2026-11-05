MotoGP GP de Qatar

Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"

Marquez planea pasar en Qatar no más tiempo del estrictamente necesario; Raul Fernandez dice que el paddock se siente tenso

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 5 nov 2026, 18:47

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El líder del campeonato mundial de MotoGP, Marc Márquez, ha admitido que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que en Doha en la víspera del Gran Premio de Qatar.

Mientras que los pilotos ahora parecen completamente resignados a correr en este impopular evento este fin de semana, y algunos optaron por adoptar una postura positiva durante la jornada de atención a medios del jueves, Márquez no fingió estar contento de encontrarse en las cercanías de una zona de conflicto.

Durante la rueda de prensa previa al evento, a la que asistieron muy pocos periodistas debido a que casi ninguno viajó a la cita, a Márquez se le preguntó si estaba preocupado por encontrarse en el terreno en Qatar.

"A ver, me gustaría estar en otro lugar", respondió el español, quien potencialmente podría sellar el título mundial este domingo. "Pero por esa misma razón, llegué en el último vuelo posible y me iré en el vuelo más temprano posible.

"Pero estamos aquí, listos para correr y completamente concentrados".

Su compatriota español Raúl Fernández señaló que existía una sensación de tensión en el paddock. Sus comentarios durante su comparecencia ante los medios españoles ofrecieron una perspectiva diferente a la de Pedro Acosta y Francesco Bagnaia, quienes afirmaron que las cosas se sentían normales.

Fernández ha sido declarado apto para participar en el fin de semana, pero su dedo índice fracturado sigue siendo una incógnita. Es posible que aún tenga que adaptar su frenada y usar un dedo diferente, tal como lo hizo un día después del accidente original en Indonesia.

Lee también:

"Para ser sincero, este es un fin de semana extraño", dijo el piloto de Trackhouse Aprilia. "No estoy al 100% en forma y la situación es un poco complicada. Porque la tensión que todos estamos sintiendo no es exactamente la ideal".

Fernández indicó que el ambiente en el paddock se debía al hecho de que la mayoría de las personas, al igual que Márquez, preferirían estar en otro lado.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Ya no se trata de la presión que les pones", dijo el madrileño. "Al final, creo que es la presión que siente la gente que viene y que realmente no tiene ganas de venir.

"No va a pasar nada, pero la tensión de que haya una guerra y estar justo en el medio de todo... para la gente que trabaja allí no es exactamente la atmósfera ideal. Especialmente cuando estás bajo tanta presión durante un fin de semana.

"Creo que hemos tenido mucha suerte de que las cosas hayan cambiado un poco en el plano político", dijo, haciendo referencia probable a los resultados de las elecciones de medio término del martes en los Estados Unidos. "Al final, no hay realmente motivo para tanta alarma".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Richard Asher





Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



22 min



Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana





Alex Márquez se salta el polémico GP de Qatar para someterse a una cirugía



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



4 d



Alex Márquez se salta el polémico GP de Qatar para someterse a una cirugía





Jack Miller explica su estallido en el pitlane de Sepang: "Quedamos como unos idiotas"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



5 d



Jack Miller explica su estallido en el pitlane de Sepang: "Quedamos como unos idiotas"

More from

Marc Márquez





Ducatia espera un cierre digno con Bagnaia "de esta historia bellísima"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 h



Ducatia espera un cierre digno con Bagnaia "de esta historia bellísima"





Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título





Márquez: "¿Celebrar en Qatar? No quiero entrar en polémicas, prefiero mantenerme concentrado"



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



4 d



Márquez: "¿Celebrar en Qatar? No quiero entrar en polémicas, prefiero mantenerme concentrado"

Últimas noticias





Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 min



Marc Márquez sobre el GP de Qatar: "Preferiría estar en otro lugar"





Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



22 min



Los pilotos de MotoGP se sinceran sobre el controvertido GP de Qatar de este fin de semana





Rafa Camara debuta en F1 en Brasil con Haas y admite que la llamada fue “muy sorprendente”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



30 min



Rafa Camara debuta en F1 en Brasil con Haas y admite que la llamada fue “muy sorprendente”





Aston Martin sabía antes del GP de México que no terminaría, Honda trae nuevas contramedidas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



51 min



Aston Martin sabía antes del GP de México que no terminaría, Honda trae nuevas contramedidas

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete