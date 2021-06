Márquez: "A ver si podemos estar más cerca de los primeros"

El estrecho idilio entre Marc Márquez y el circuito alemán, donde el de Honda acumulaba siete poles y otras tantas victorias consecutivas en la clase reina, además de otras tres en las categorías menores, se vio cortada este sábado a consecuencia de las limitaciones físicas que arrastra el corredor tras estar nueve meses de baja y no conseguir recuperar su habitual tono, pese a llevar ya varios meses compitiendo, desde Portimao el pasado 18 de abril.

Márquez es muy consciente de su actual situación física, y los problemas que arrastra la Honda.

“No me ha sabido mal no hacer la pole, porque en ningún momento aspiraba a ella viniendo de dos circuitos en los que no entraba casi ni en la Q2. El objetivo era luchar y estar más cerca de los pilotos de delante y eso lo hemos conseguido. La racha de poles ha terminado y mañana se acabará la de victorias. No estamos para ganar, pero a ver si podemos estar más cerca de los primeros, que es el objetivo”, advirtió el corredor español.

Márquez fue de los que más rodó en el test de Montmeló y este fin de semana ha estrenado algunas novedades, incluido un paquete aerodinámico.

“En el test de Montmeló, lo que hicimos fue dar muchas vueltas, probamos muchas cosas, intentamos entender, pero la realidad es que aquí vamos con la misma moto con la que corrimos la carrera de Barcelona. Hemos cambiado pequeñas cositas para volver al pasado y buscar una base que conociera, si no es imposible encontrar el camino de la evolución”.

Un camino que considera es el adecuado y que empieza a dar frutos.

“De esta manera, todos los pasos que estoy dando en nuestro lado del box van a mejor. A los otros pilotos de Honda, cuando lo prueban, les gusta, así que vamos en una dirección aceptable, buena. Pero no suficiente para salir de la situación actual”.

“Con la Honda tenemos muchos sustos, muchas caídas y vamos al límite. Estamos mejor en este circuito, pero no como en otros años, no tenemos ni mejor ritmo ni vamos más rápidos que el resto como otras veces aquí”.

Aunque no quiere oír hablar de la victoria, las mejoras de rendimiento han sido evidentes este fin de semana.

“En este circuito tenemos que disfrutar la carrera, estamos más cerca de los primeros, pero cuando lleguemos a Holanda me temo que estaremos en la misma situación que en Montmeló”.

Con estas perspectivas, le preguntaron a qué se podía aspirar mañana.

“Es una buena pregunta. Hay tres pilotos Zarco, Quartararo y Oliveira, que tienen mejor ritmo y que en carrera siempre dan un pasito más. Así que siendo optimistas y, al mismo tiempo, realistas acabar entre los cinco primeros sería un gran resultado. Acabar en el top 5 y a la menor distancia posible del primero seria un buen día para nosotros”.

De momento, el de Honda no quiere imaginar volver al podio.

“En la victoria no se puede pensar porque no hay por donde cogerlo, no podemos pensar en eso. Acabar de los cinco primeros es un objetivo que puede pasar, pero también debe surgir un poco. El podio no es totalmente descartable, pero tiene que salir la carrera perfecta, que a veces también es difícil de que suceda”, cerró el de Cervera.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

