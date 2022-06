Márquez: "No tengo dolor y eso es muy importante"

Con el paddock del Mundial de MotoGP instalado en el circuito de Sachsenring, Alberto Puig, team manager de HRC, declaró por la mañana de Alemania que la marca del ala dorada espera que el piloto de Cervera vuelva a subirse a la moto antes de que la temporada finalice.

Por la tarde, la escudería japonesa mandó un comunicado dando algún que otro detalle más de la evolución de su jefe de filas, que hace menos de tres semanas que se sometió a la cuarta intervención en el brazo derecho.

Marc Márquez fue operado en la Clínica Mayo, en Rochester (Minnesota), el pasado día 2, por el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, una eminencia en el tipo de cirugías complejas como la que afrontó el catalán.

Según la nota de Honda, Márquez evoluciona favorablemente y puede seguir con su recuperación, con el brazo inmovilizado, por más que a partir de ahora comenzará a realizar ejercicios de movilización de ciertas zonas (hombro y codo).

"Hoy [por el sábado] me he sometido a una revisión médica en Madrid, y los médicos están contentos. Tengo el brazo inmovilizado y estará así las próximas semanas. Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, y eso es muy importante", comenta el corredor.

"Mi estado me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo. Lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente", añade el #93.

Dada la distancia entre el cirujano que le operó y la residencia del español (Madrid), ambas partes convinieron que las revisiones periódicas las llevaría a cabo su equipo médico de confianza, formado por los doctores Samuel Antuña y Ángel Cotorro, al que esta vez se unió también Sánchez Sotelo.

"Marc se sometió a una revisión médica en Madrid con el Dr. Antuña, el Dr. Cotorro y yo mismo, confirmando una evolución positiva de la herida quirúrgica. A partir de hoy comenzará a realizar ejercicios controlados de movilización pasiva del hombro y del codo hasta una nueva revisión dentro de cuatro semanas", cierra el comunicado.