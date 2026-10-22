MotoGP GP de Australia

Marc Márquez no se achica con su objetivo en un Phillip Island favorable para Aprilia

Aprilia dominó el GP de Australia del año pasado, pero Marc Márquez no se echa atrás en la pelea esta vez

Rachit Thukral

Publicado: 22 oct 2026, 10:19

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Marc Márquez dice que quiere acercarse "lo máximo posible" a una cosecha perfecta de 37 puntos en el Gran Premio de Australia de este fin de semana, pese a admitir que Phillip Island favorece a Ducati y a su rival Aprilia.

El vigente campeón de MotoGP está actualmente inmerso en una ajustada batalla con Jorge Martín, con solo dos puntos separando a ambos de cara a las últimas cinco rondas de la temporada.

Márquez había estado a más de 100 puntos de sus rivales en el campeonato y se había descartado de la lucha por el título, pero una serie de grandes resultados lo impulsó hacia la parte delantera.

El piloto oficial de Ducati ha logrado cinco dobletes de victorias en los últimos 10 fines de semana de carrera, con Martín como el único otro piloto en conseguirlo esta temporada, en Le Mans en mayo.

Aunque Márquez espera que Aprilia tenga ventaja en el rápido y fluido Phillip Island Circuit, donde Raúl Fernández ganó el año pasado con la moto satélite de Trackhouse, de todos modos apunta a sumar una gran cantidad de puntos este fin de semana.

"Estoy aquí para acercarme lo máximo posible a los 37 [puntos]", dijo el jueves. "Es una pista que me gusta, una de mis favoritas. Pero es cierto que el año pasado las Aprilia ya fueron muy rápidas aquí y este año también lo serán.

"Así que intentaremos ver si, en estas curvas de izquierda, podemos contrarrestar el punto fuerte de Aprilia, que son las curvas rápidas, como hemos visto durante todo el año".

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez citó el GP de Indonesia como prueba de que Ducati todavía puede hacer mucho daño a Aprilia en circuitos más favorables para la RS-GP.

El piloto de 33 años no cedió ni un solo punto ante Martín durante el fin de semana de Mandalika, ayudado por su sorpresiva victoria en la carrera sprint.

"Intentaremos sumar más puntos que Jorge en las cinco carreras que quedan. Luego veremos si podemos hacerlo o no. Ese ha sido el plan desde el jueves", declaró.

"No se trata solo de Jorge; también estoy metiendo a [Marco] Bezzecchi en la pelea por el título.

"Obviamente, algunos circuitos son mejores que otros; este tiene que ser mejor que Mandalika, pero también vimos lo que pasó en Mandalika.

"Era un circuito donde parecía que las Aprilia iban a llegar a 37, pero no lo hicieron. Así que cualquier cosa puede pasar en la pista".

Phillip Island saldrá del calendario de MotoGP después de este año y será reemplazado por un circuito urbano profundamente renovado en Adelaide a partir de 2027.

La actual sede del GP de Australia es conocida por su clima cambiante, con el pronóstico apuntando a lluvia intensa y vientos fuertes tanto el sábado como el domingo.

Consultado sobre cómo las condiciones podrían afectar su preparación para el fin de semana, Márquez dijo: "Es lo mismo para todos.

"Pero al final, hay que concentrarse día a día. Me concentraré en el viernes, intentaré dar mi 100%, intentaré estar entre los 10 primeros, y luego trabajar el sábado por la mañana, abrir la ventana y entender qué tenemos que hacer.

"Pero sí, como siempre aquí en Phillip Island, un fin de semana inestable significa más dificultad para los pilotos".

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