Marc Márquez revela el momento de más nervios en su carrera en MotoGP

Nueve títulos mundiales, innumerables victorias y, aun así, dudas sobre sí mismo como un rookie: Marc Márquez ha hablado con una franqueza inusual en el podcast español Tengo un Plan sobre la fase emocionalmente más difícil de su carrera.

En el centro: su cambio de Honda a Gresini-Ducati y el momento en que ni siquiera el múltiple campeón del mundo sabía si todavía podía ser rápido.

A la pregunta sobre el momento que estuvo más nervioso de su carrera, Márquez no tiene que pensarlo mucho. "Uno de los días más nerviosos de mi carrera fue el primer día en que probé la Ducati. En Valencia", cuenta el español mirando atrás.

Después de once años en Honda, entonces había mucho más en juego para él que un simple cambio de marca. El actual piloto oficial de Ducati explica que su percepción de la presión ha cambiado por completo con el paso de los años.

Márquez: La perspectiva ha cambiado

Como adolescente o joven piloto de MotoGP, aún no comprendía realmente la dimensión de su carrera: "Con 20 o 15 años no era consciente de dónde estaba realmente. Con 33 sabes exactamente dónde estás. Tienes más responsabilidad y mucha más gente está pendiente de ti", explica Márquez.

Precisamente por eso sintió la presión con más intensidad que antes, aunque ahora pueda gestionarla mejor. En especial, la cuestión de si después de los últimos años difíciles en Honda y las repetidas lesiones aún sería competitivo ocupaba entonces al piloto español.

Antes del primer test con Ducati, Márquez buscó por ello una y otra vez la confirmación de su círculo más cercano. "Le pregunté a mi gente: ¿De verdad creéis que puedo pilotar una Ducati?" Incluso se lo planteó a su hermano Alex.

Las respuestas siempre fueron similares: "¿Estás loco o qué? Es una moto: dos ruedas, un motor. Sabes pilotar motos, no se te ha olvidado."

Aun así, la incertidumbre permanecía. Sobre todo porque Márquez no sabía si la Ducati encajaría con su estilo de pilotaje agresivo. "Mi gran pregunta era: ¿Puedo ser rápido con esta moto?" Esa incertidumbre generó una enorme presión interior.

No se trataba tanto de las expectativas públicas como de demostrárselo a sí mismo. Porque para Márquez el cambio a Gresini era posiblemente la última gran oportunidad. "Sabía que en mi carrera no me quedaban muchas balas", dice. "Y esa era una de esas balas importantes."

El cambio da sus frutos: campeón del mundo 2025

Como es sabido, aprovechó esa oportunidad de forma impresionante: tras el reinicio en Gresini, Márquez recuperó su antigua fortaleza, ganó carreras y finalmente se postuló para el ascenso al equipo oficial de Ducati, con el que se proclamó campeón del mundo en 2025.

Especialmente notable: Márquez aparentemente renunció por completo a un salario en Gresini. En el podcast confirma abiertamente que el dinero entonces no desempeñaba ningún papel. "Le dije al equipo que quería esa moto a toda costa. Me dijeron: 'No podemos pagar nada.' Y yo dije: "No es ningún problema.'"

Al mismo tiempo, subraya que su caso fue una excepción. Porque, en principio, los pilotos de MotoGP deben conocer su valor y ser pagados en consecuencia.

"Es un buen ejemplo de lo mucho que lo quería, pero no un buen ejemplo para el campeonato", advierte el nueve veces campeón del mundo. "Los pilotos arriesgan su vida ahí fuera. Por eso deben ser valorados como corresponde."

Por este motivo también se debate sobre salarios mínimos para los pilotos. Márquez, en cualquier caso, recalca: "Rodamos a 350 km/h y arriesgamos nuestra vida. Es como en cualquier otra profesión: más riesgo normalmente significa también más remuneración."

Él mismo parece claramente más relajado tras años llenos de dolor, dudas y desafíos deportivos. "Este año siento mucha menos presión", dice. Tal vez también porque ya ha respondido a la pregunta más importante de su carrera: sí, puede pilotar una Ducati, y además muy rápido.