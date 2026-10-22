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Marc Marquez cifra en un 70% sus probabilidades de retirarse en un plazo de tres años

Márquez se sincera sobre su futuro en MotoGP y cómo su título de 2025 lo cambió

Oriol Puigdemont

Publicado: 22 oct 2026, 17:29

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En una extensa conversación con Motorsport.com en Phillip Island, Marc Márquez cifra en un 70% las posibilidades de retirarse cuando expire su próximo contrato con Ducati, y admite que lo hará “como un hombre libre”, independientemente de si ha ganado más títulos.

El año pasado, antes de la carrera inaugural de la temporada en Qatar, el español fue inequívoco cuando le preguntaron dónde se veía dentro de tres años: “Exactamente donde estoy ahora: compitiendo”.

Desde que dio esa respuesta en los jardines del hotel Ritz-Carlton de Doha, los acontecimientos se han sucedido a un ritmo vertiginoso para el #93. Dominó la temporada para volver a coronarse campeón del mundo, seis años después de su anterior título en 2019, pero solo unos días después volvió a lesionarse su ya castigado brazo derecho en una caída en Indonesia.

Esa caída le obligó a pasar de nuevo por el quirófano, a afrontar otro largo periodo de rehabilitación y, meses después, con el campeonato de esta temporada ya en marcha, a asumir la nueva realidad a la que se enfrenta sobre la moto, especialmente en ciertos tipos de circuitos.

Con todo eso a sus espaldas, Márquez dio esta vez una respuesta considerablemente diferente a la misma pregunta, sugiriendo que el contrato que firmó con Ducati durante el invierno, que se extiende hasta finales de 2028, tiene muchas posibilidades de ser el último.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Alex Farinelli

“Esta vez, es un poco más complicado responder a esa pregunta. No lo sé exactamente, pero, si tuviera que ponerle una cifra, diría que hay un 70% de posibilidades de que me haya retirado dentro de tres años, y un 30% de posibilidades de que siga compitiendo”, dijo Márquez el jueves, hablando desde el jardín de la casa que comparte con su hermano Alex, a cinco minutos en coche de Phillip Island.

Los 102 puntos que recortó al líder del campeonato en solo siete carreras, entre los Grandes Premios de Italia y San Marino, dejaron clarísimo que su ambición seguía intacta. Sin embargo, la experiencia catártica de ganar el título de 2025 también le había aportado una sensación de paz y serenidad. Fue un cambio tan profundo que ganar o perder este campeonato, o los que pueda disputar en los próximos años, ya no le quita el sueño.

“Precisamente por el título del año pasado, ahora me siento tranquilo y relajado. Eso también explica por qué, en carreras en las que no me siento del todo cómodo, puedo acabar sexto o séptimo”, explicó el piloto de Ducati.

“En ningún momento de mi carrera había aceptado acabar sexto o séptimo, o estar tan lejos del ganador como lo he estado a veces este año. Simplemente no era algo que pudiera contemplar. Pero, después de ganar mi último campeonato del mundo, he aceptado que el sol no brilla todos los días. Ese título cambió la forma en que me retiraré cuando llegue el momento. A partir de ahora, ganar uno más o uno menos no marcará ninguna diferencia. Cuando me retire, lo haré como un hombre libre, en paz conmigo mismo”, añadió el vigente campeón del mundo.

La descarga de adrenalina, el alivio y la sensación de liberación que le produjo demostrarse a sí mismo que podía recuperar el trono después de tanto sufrimiento y dolor lo dejaron sintiéndose “vacío” y sin ganas de volver a subirse a la moto durante varios días. Habría sido comprensible pensar que, tras una liberación emocional así, pudiera plantearse darlo por terminado y marcharse pese a quedarle un año de contrato. Sin embargo, la caída en Lombok le puso delante otro aliciente que perseguir.

“No tuve la tentación de retirarme porque no tuve tiempo de llegar a ese punto, ya que me volví a lesionar una semana después [en Indonesia]. Y mientras tenga una lesión de la que pueda recuperarme, que me permita seguir compitiendo e intentar volver a ganar, no voy a retirarme. Eso está claro."

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