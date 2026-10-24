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Marc Márquez: "En la primera mitad de 2026, lo único que quería hacer los domingos era tirarme en el sofá"

Marc Márquez explica los motivos detrás de su actitud casi indiferente en los podios de las carreras sprint, una estrategia basada en su deseo de administrar sus niveles de energía a lo largo del fin de semana.

Oriol Puigdemont

Publicado: 24 oct 2026, 11:56

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En Austria, Marc Márquez terminó la carrera corta el segundo, pero su gesto, en el podio, no terminaba de encajar con un resultado que no podía considerarse nada malo, ni mucho menos. Todavía más llamativa fue la seriedad de su cara en Japón, justo después de ganar su séptima sprint del curso, y apenas celebrarlo. La inexpresividad del actual campeón en un contexto teóricamente alegre llevó a muchos a intuir que algo le estaba pasando al piloto de Ducati.

Preguntado por ello, el español desveló que esa contención en sus muestras de efusividad no era casual, sino que respondía a una estrategia con la que pretendía economizar su energía a lo largo del fin de semana, para poder concentrarla en mayor medida en la jornada del domingo, donde realmente se entrega el botín de puntos más gordo. "No es que esté serio, es que estoy ahorrando fuerzas. Los cambios de emociones desgastan mucho. El físico aguanta porque estamos bien entrenados. Pero, en los grandes premios, la adrenalina sube mucho, y luego baja de golpe. Eso es agotador", reveló Márquez, preguntado entonces por Motorsport.com.

En la reciente charla mantenida con él en Phillip Island, Márquez ofreció más detalles acerca de cómo llegó a la conclusión de que tenía que aplicar ese plan de sobriedad emocional los días previos a la prueba larga. Fue durante la primera parte de la temporada, el periodo en el que más sufrió, sobre todo por la limitación que le provocaba su hombro derecho a raíz de la caída sufrida la temporada pasada en Indonesia, justo después de celebrar el título.

Los ecos de aquel accidente le comprometieron durante el arranque de este campeonoato y hasta que se operó, el fin de semana del Gran Premio de Francia. La intervención resolvió los problemas de pérdida de sensibilidad repentina en su brazo, fruto del pinzamiento del nervio radial. No obstante, la tralla que acumula su tren superior derecho le ha obligado a aumentar la carga de trabajo de fisioterapia y recuperación de la zona, un extra relevante que se debe sumar a los compromisos de cualquier fin de semana de gran premio, mucho mayores desde el cambio de formato (2023) y la introducción de las sprint.

Marc Márquez hace flexiones en la parrilla, antes de salir. Otra de las novedades introducidas recientemente

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Durante la primera parte de la temporada llegaba a los domingos completamente vacío. Me levantaba y lo único que quería era pasarme todo el día tumbado en el sofá. Y no era una cuestión de falta de forma física", desvela Márquez, antes de relatar el razonamiento que empleó para concluir que debía ‘ponerse serio’.

"Los datos de mis entrenamientos en bicicleta y en otros aspectos de la preparación eran buenos. Evidentemente, tenía el problema del brazo, pero, desde el punto de vista cardiovascular, estaba en forma", puntualiza el multicampeón. "Entonces", prosigue; "empecé a darme cuenta de que, cuando tienes una lesión o dificultades físicas, la parte mental soporta una carga mayor. Mentalmente es muy difícil relajarse", explica.

Marc Márquez durante la entrevista con Motorsport.com

Foto de: Alex Farinelli

"Incluso ahora, en esta entrevista, trato de estar completamente concentrado en lo que me pregunta y en lo que respondo", argumenta el #93, que desde entonces intenta limitar al máximo el tiempo que pasa fuera del taller, o de la oficina dentro del paddock.

"Entendí que, si pasaba más tiempo en mi oficina (en el circuito) y me concentraba en cuidar mi condición física, después me encontraba cada vez mejor y tenía más energía. Quizá también influya el hecho de que estoy convencido de que este método funciona. A veces, cuando un piloto está seguro de algo, todo resulta más fácil. Yo estoy convencido de que sé lo que necesito hacer para rendir al máximo", asegura Márquez.

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