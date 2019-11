Cheste.- El último fin de semana de una temporada imborrable para la familia Márquez Alentá terminó de la mejor manera posible: con Marc y Alex haciéndose la foto oficial como campeones del mundo de MotoGP y Moto2, respectivamente.

El lunes, las cosas todavía iban a mejor cuando, a pocos minutos para que tocaran las seis de la tarde, el menor de los hermanos de Cervera firmaba su contrato como piloto oficial de Honda para la temporada que viene, en la que correrá bajo el mismo techo que su hermano en el equipo Repsol Honda.

Desde que el jueves Jorge Lorenzo anunció su adiós, los nombres de Alex y de Johann Zarco cobraron fuerza como los principales candidatos a hacerse con la RC213V que iba a dejar vacante el mallorquín.

Sin embargo, con el paso de las horas quedó claro que la compañía japonesa iba a optar por reunir por primera vez en la historia del campeonato a dos hermanos en su escudería.

Antes incluso de que la noticia se hiciera oficial, el seis veces campeón del mundo de MotoGP ya dejó claro que su influencia en la decisión final sería prácticamente nula, una idea que por otro lado cuesta creer por razones obvias y más que comprensibles. Especialmente si tenemos en cuenta que la principal prioridad de Honda es renovar su contrato, que expira a finales del año que viene.

“Mi próximo compañero de equipo será el campeón del mundo de Moto2 y sí, es mi hermano. Evidentemente estoy feliz y orgulloso de él. Pero será otro rival. En Valencia se produjo una situación inesperada, y el campeón del mundo de Moto2 se convirtió en una de las opciones para sustituir a Lorenzo. Yo no presioné para nada, ni a Honda ni a mi hermano. Él tenía que sentirlo. Honda simplemente me lo preguntó, y está claro que no le podía decir que no a mi hermano”, relata el #93 en una entrevista concedida al portal oficial del campeonato.

“La presión será enorme para mi hermano, pero tiene que entender dos cosas: que es su primera temporada en MotoGP y que es el campeón del mundo de Moto2. Al final, muchos pilotos no quieren venir a HRC porque saben que su compañero estará peleando por ganar cada fin de semana. Pero él está convencido y yo le respeto. Cuando HRC viene a por ti no puedes decir ‘no", ahonda el ganador de 12 de los 19 grandes premios disputados en este 2019.

“Evidentemente que es un sueño hecho realidad para nuestra familia. Por un lado estoy orgulloso y es una hazaña increíble, pero por el otro preferiría que mi hermano estuviera en otro box porque tendrá mucha presión”, finalizó Márquez.

Recuerda cuando Alex Márquez se subió a la Honda de MotoGP en los de test de Jerez, en noviembre de 2014...

Y cuando se subió a la Honda del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS en los de test de Jerez, en noviembre de 2017