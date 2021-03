Márquez, con más posibilidades de iniciar el MotoGP 2021

Honda ha difundido este lunes un video en el que se ve a Marc Márquez entrenando, cada vez con más intensidad, en pleno proceso de rehabilitación de la lesión en el húmero del brazo derecho que sufrió el pasado 19 de julio.

El piloto explica en qué momento de la recuperación se halla y asegura que “cada vez me siento más fuerte”.

Tras seis meses sin avances significativos y después de perderse toda la temporada 2020, Márquez pasó por el quirófano, por tercera vez, a principios de diciembre. En enero se supo que había sufrido una infección en la zona operada y tras someterse a una cura con antibióticos, los avances en la recuperación del piloto se han podido seguir, prácticamente, día a día a través de las redes sociales de Marc.

En una nota, Honda envió este lunes un video con los progresos de su piloto y a día de hoy, cuando faltan algo más de dos semanas para arrancar el Mundial, todo son inputs positivos hacia la posibilidad de que Marc esté en la parrilla de salida.

Durante el video, Marc explica en qué momento está de su preparación.

“Mientras que el resto de pilotos de MotoGP han estado en los test de Qatar, Marc Márquez ha estado ocupado en casa trabajando en su recuperación”, dice la nota de Honda..

“Al igual que con sus preparativos para las carreras, el proceso de regreso de Márquez es intenso, con varias horas de fisioterapia y ejercicio todos los días”, explica.

“Cada día, el ocho veces campeón del mundo mejora a medida que su brazo derecho avanza. Si bien Márquez está ansioso por regresar a su Honda RC213V, permanece en contacto constante con sus médicos para saber cuándo estará listo para regresar”, concluye el comunicado que acompaña al video.

Márquez tiene previsto pasar una nueva revisión médica con los doctores que le operaron a mediados de marzo, como él mismo explicó en la presentación del equipo, tras la cual tomará la decisión de reaparecer o no en la primera carrera del año.

El multicampeón está en la recta final de su recuperación y lo que parece claro es que si no es en la primera carrera, será en la segunda.

Márquez no se sube a una moto desde el 25 de julio del año pasado, y ahora mismo tiene 18 días para intentar que esa espera termine en el FP1 de Qatar, el próximo 26 de marzo.

“A día de hoy, las sensaciones son muy buenas. Hace poco que hemos empezado a trabajar la fuerza, pero la progresión es ascendente, que es muy importante. Hemos ido con mucha prudencia y precaución dando pasitos pequeños y creo que estamos yendo por el buen camino, aunque todavía queden pasitos por hacer. Estoy muy contento y optimista porque veo que cada vez me encuentro mejor y la evolución es buena”, explica Marc en el video.

“Físicamente, notas la mejoría en cosas tan simples como ducharse, lavarse la cabeza y los dientes, abrir una puerta y cerrarla… Luego en el gimnasio los pesos van aumentando y la movilidad es cada vez mejor, pero el primer cambio de poder lavarse los dientes con la derecha ya fue todo un logro”.

“Es una de las cosas que más me costó. Una vez el doctor me quitó la inmovilización y podía usar la mano derecha como antes, pero sin pasarme, en gestos del día a día, tenía que forzarme y no me salía, iba con la mano pegada al cuerpo. Todo esto también es un ejercicio de mente, de intentar forzarte y pensar durante las dos primeras semanas que tienes que usar la derecha y volver a la normalidad”.

“Ahora está yendo muy bien, cada vez me encuentro mejor en el gimnasio y la diferencia entre brazo izquierdo y brazo derecho es mucho menor. Físicamente, ya estoy a sitio a nivel de cardio y tórax, que es lo más importante. Ahora estoy esperando a que el médico me dé el alta a nivel óseo y que muscularmente me sienta bien para coger una moto, pero cada vez siento que está más cerca”.

“Me despierto a las 8 y de 9 a 11 hacemos la primera sesión de fisio-gimnasio. Luego, desayuno algo y me toca la parte de entreno de cardio, que puede ser bicicleta o correr hasta el mediodía. Luego como, una siestecilla pequeña y de 16 a 18 hay la segunda sesión de fisio-gimnasio, en la que trabajamos músculos más específicos para la moto. Luego meriendo y de 19 a 21 es mi tiempo libre”.

“Es la que más cuesta, porque ves que lo tienes y quizás ya podrías, pero es cuando tienes que estar más calmado. Físicamente te empiezas a encontrar preparado, pero sé que es mejor hacer las cosas poco a poco. Cuando me den el alta, me gustaría pilotar una moto de nuevo antes que una MotoGP para ver cómo me encuentro, entonces volveré lo antes posible, pero siempre y cuando me sienta listo y con la suficiente fuerza y capacidad”.

“El plan es intentar subir primero a una moto más pequeña para entrenar en circuitos más pequeños. Si me encuentro bien, el siguiente día ya intentaré coger una moto más grande, como una CBR 1000 de calle, para volver a entrar a un circuito grande y sentir la velocidad de 300 km/h y volver a mi estilo de vida poco a poco”.

“Lógicamente, me hubiese gustado estar en el arranque, porque los primeros entrenamientos de la temporada son de los más importantes, porque vienes de un invierno parado, yo de un año parado, tienes que volver a ir rápido en una moto, a entenderla, volver a pilotar una moto, encontrar otra vez esa sensación de la velocidad. Me hubiese gustado estar allí, porque a parte hay todas las cosas nuevas, piezas nuevas que trae Honda, que ha trabajado durante el invierno. Pero bueno, sé que están haciendo un gran trabajo, sé que me esperan con los brazos abiertos y yo con ganas de volver lo antes posible”, acaba la entrevista Marc.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 24 Foto de: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 24 Foto de: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 24 Foto de: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 24 Foto de: Honda Racing Honda RC213V de Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 8 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 9 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 11 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 12 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 13 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 14 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 15 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 16 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 17 / 24 Foto de: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 18 / 24 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 19 / 24 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 20 / 24 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 21 / 24 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 22 / 24 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 23 / 24 Foto de: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 24 / 24 Foto de: Repsol Media