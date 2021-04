Márquez pone en duda que pueda completar la carrera

En su reaparición tras nueve meses de baja, el de Honda fue capaz de colocarse el sexto en la parrilla de este domingo en Portugal, por más que la fatiga en el brazo derecho le está pasando factura con el paso de los días y el esfuerzo.

El aumento en su confianza es directamente proporcional al de las molestias que se le acumulan en la parte derecha del cuerpo, mucho más visibles en Portimao, un trazado que gira a favor de las agujas del reloj, que en otros.

A pesar de ello, el de Cervera (Lleida), que en su regreso cogió la base de la moto que había dejado Stefan Bradl, el probador de la marca del ala dorada, ya comenzó este sábado a realizar algunos cambios para adaptarla a su particular estilo de conducción. Según dijo, “hay algo de esta moto que no termino de ver claro”, y por eso decidió junto a su equipo recuperar aspectos del prototipo que dejó a medias el curso pasado al caerse.

El estado físico del español es justo, de modo que ni siquiera está convencido del todo de poder completar las 25 vueltas a las que está programada la carrera.

“Físicamente me encuentro peor que ayer, y seguramente mañana me levantaré peor. Pero eso es algo que tanto los fisioterapeutas como los doctores ya me advirtieron que pasaría. Lo bueno es que el brazo está estable y que no siento dolor en la zona de la fractura”, resumió Márquez.

“La principal duda gira alrededor de la carrera. Sé que no la disfrutaré, sé que sufriré, y ni siquiera estoy seguro al 100% de que pueda terminarla. Por eso hemos planteado un warm up a muy pocas vueltas”, añadió el catalán, que poco a poco se va soltando encima de la RC213V, pero que todavía no puede pilotar como siempre lo ha hecho: “La gran diferencia es mi posición encima de la moto, sobre todo en las curvas a la derecha. Estoy perdiendo mucho tiempo en el último sector porque aún no puedo empujar, me falta músculo y fuerza”.

En la primera parte de la clasificación (Q1), el #93 buscó la referencia de Joan Mir para pasar a la segunda, una estrategia que incomodó al mallorquín. “Hoy necesitaba ayuda y la he buscado. He ido a buscar al mejor, al campeón del mundo. Entiendo que pueda cabrear al piloto que lo sufra como muchas veces me lo han hecho a mí. Pero esto es MotoGP”, se defendió Márquez.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

