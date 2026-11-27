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¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?

El español no tiene claro cómo será la vida después de MotoGP, pero ya se prepara para el "shock" de alejarse de las carreras

Rachit Thukral

Edited: 27 nov 2026, 15:13

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Marc Márquez insiste en que necesita "más tiempo" para decidir qué hará en 2027 después de retirarse de MotoGP, pero sugirió que seguirá vinculado al campeonato.

El diez veces campeón del mundo sacudió el paddock el viernes tras anunciar que dejará MotoGP al final de la última carrera de la temporada de este fin de semana en Valencia.

Márquez explicó que su decisión no estuvo motivada por una falta de ritmo para competir al más alto nivel, sino por el desgaste físico de las múltiples lesiones en su brazo y hombro derechos a lo largo de los años.

Pero aunque no tuvo dudas sobre dejar MotoGP apenas una semana después de celebrar su octavo título de la categoría reina, con el que igualó el récord, Márquez dice que aún no ha llegado al punto de decidir qué hará después.

"Lo disfruté mucho hasta ahora. Quiero seguir disfrutando de este mundo increíble y de esta pasión increíble que son las motos y MotoGP", dijo en una conferencia de prensa especial el viernes.

"Me gustaría [seguir involucrado] en el futuro…. No diré directamente el año que viene, porque todavía no sé dónde estoy [con mis planes].

"Sé que quiero disfrutar Valencia. En cuanto al futuro, lo decidiremos [más adelante], pero MotoGP es parte de mi vida y seguirá siendo parte de mi vida".

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Márquez es visto como uno de los pilotos más competitivos y determinados de la parrilla, después de haber hablado ya en Portimao sobre cómo los deportistas tienen un hambre casi animal de éxito.

Pero aunque quizás no corra en MotoGP, el español de 33 años sugirió que seguirá asistiendo a carreras para apoyar a su hermano menor Alex Márquez, quien pasará a KTM como piloto oficial en 2027 después de pasar los últimos cuatro años en Gresini Ducati.

"Por supuesto, no sé cuál será mi futuro. Al final, somos parte de MotoGP. Somos parte de MotoGP y MotoGP continúa [después de mí]. Tenemos nuevas estrellas y diferentes personalidades. Al final, el espectáculo en la pista puede ser el mismo.

"Por supuesto, con los años, creás una familia. Creamos esa familia #93. Pero lo más importante es que empecé y terminé de la misma manera en que entiendo las motos; eso es pura adrenalina.

"El año que viene estaré cerca del campeonato porque mi hermano compite y Alex es la persona más importante de mi vida. Pero aparecerán nuevas estrellas y el espectáculo continuará".

Sobre la posibilidad de un regreso

Márquez deja MotoGP con apenas 33 años, después de cancelar un contrato que lo habría mantenido en MotoGP hasta cumplir 35 en 2028.

Consultado sobre si podría seguir los pasos del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, que regresó a la Fórmula 1 con Mercedes en 2010, Márquez no se comprometió, sin descartar un regreso ni sugerir que lo estuviera considerando.

"Ahora no lo sé. No puedo responder. Pero no podés pasar del 100% al 0% [en términos de estado físico]", dijo. "Me apasionan las motos. Me apasiona entrenar, el deporte. Continuaré e intentaré estar en forma e intentaré ayudar a Alex.

"Pero la vida continúa y eso es lo más importante. "Es cierto que será un gran shock para mi vida, como para todos los pilotos cuando se retiran. Pero necesito tiempo para entender qué necesito en mi próxima [etapa de] vida".

Márquez dijo que el calvario que vivió después de su accidente en Jerez 2020 cambió su perspectiva sobre la vida, permitiéndole desarrollar intereses fuera del paddock.

"Quizás soy más sentimental en mi vida personal, pero en mi vida profesional soy un killer como siempre", dijo.

"Es cierto que no tienes la misma filosofía de vida a los 20 años que a los 33.

"Lo entendí en 2020 y 2021. Antes de eso pensaba que no había vida fuera del paddock.

"Me siento muy afortunado de haber conocido a [mi pareja] Gemma. Mi padre también está siempre muy cerca de mí y la vida continúa. Por supuesto, me gustaría tener una familia, pero este [momento] llegará.

"De momento, esa no es la razón. Me siento competitivo. Me siento rápido, pero la razón es el riesgo; a veces necesitas tener un equilibrio entre riesgo y compensación [recompensa]. Ahora mismo, lo que puedo conseguir es ganar uno más [título] quizá, pero no era el momento de hacerlo".

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