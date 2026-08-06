Marc Márquez se quita presión: “Otro título de MotoGP no cambiará mi vida”

Marc Márquez dice que no está bajo una presión adicional pese a volver a emerger como un auténtico aspirante al título de MotoGP este año, insistiendo en que ganar otro campeonato no cambiaría su vida.

Después de luchar con severas limitaciones físicas en la primera parte de la temporada 2026 y perderse dos carreras debido a una cirugía, Márquez ha protagonizado una impresionante remontada con la Ducati oficial, ganando tres de los últimos cuatro grandes premios.

Su resurgimiento borró una desventaja de 100 puntos, elevándolo al tercer puesto de la clasificación y a solo 18 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín.

Con varios de sus rivales teniendo dificultades para mantener la regularidad, muchos consideran ahora al español como el favorito para ganar un 10º título mundial este año.

Pero el piloto de 33 años restó importancia a añadir otro campeonato a su currículum, tras haber completado ya una exitosa recuperación de sus lesiones de Jerez 2020 cuando arrasó en el campeonato el año pasado.

En cambio, espera que algunos de sus rivales se jueguen más en la recta final del campeonato, con pilotos como Marco Bezzecchi, Ai Ogura y Fabio di Giannantonio que aún no han ganado un título de la categoría reina.

"Cinco pilotos en 24 puntos. Empezamos de cero. 24 puntos no es casi nada", dijo antes de la carrera de Silverstone.

"Es mejor tener esa ventaja que yo no tengo. Pero es verdad que somos cinco pilotos luchando por el campeonato. Y sí, intentaremos dar lo mejor de nosotros, tratar de encontrar la mejor manera de estar en buena forma hasta el final.

"Es cierto que, de ese grupo de pilotos, hay tres que están luchando por su primer campeonato del mundo en MotoGP.

"Así que, si eres campeón del mundo, te cambiará la vida en el futuro. Mi vida no cambiará, con un campeonato más o no. Pero para ellos, sí. Así que eso significa que pondrán mucha intensidad. Lo digo así porque necesitamos estar muy atentos, porque apretarán mucho".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Alexander Trienitz

Entre los principales aspirantes al título, solo Márquez y Martín han vivido y ganado previamente una batalla por el campeonato en MotoGP.

Márquez dijo que está decidido a aprovechar la "segunda oportunidad" que le han dado sus rivales, pero no siente el peso de las expectativas sobre él.

"Si les preguntas a ellos, dirán que el favorito es el que tiene más campeonatos", dijo Márquez, que cuenta con siete títulos en MotoGP y otros dos en categorías inferiores. "Porque es más fácil no tener la presión [de ser el favorito al título] que tenerla. Pero, sinceramente, no siento la presión porque mi ambición es la misma.

"Lo intentaré, pero un campeonato más o no no cambiará mi vida futura. Y para ellos, sí puede cambiar.

"Así que, dicho eso, apretarán. Son pilotos muy buenos y nosotros intentaremos luchar con ellos.

"Me han dado una segunda oportunidad. Estaba completamente fuera. Con una ventaja de 100 puntos, si el líder hubiera hecho un trabajo medio decente, no habría podido alcanzarlo.

"Intentaremos aprovecharlo. Intentaremos luchar hasta el final".