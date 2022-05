Márquez considera "una pesadilla" volver al quirófano

El piloto de Honda confirmó en una rueda de prensa especial convocada en el circuito de Mugello, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Italia, que la próxima semana pasará por el quirófano en la Clínica Mayo, en los Estados Unidos, para tratar de solucionar definitivamente sus problemas en el brazo derecho, lesionado en junio de 2020, cuando sufrió una caída en Jerez.

"Voy a someterme a una intervención la próxima semana, desde la primera lesión todo ha sido muy complicado, más la infección que fue lo peor", introdujo Marc.

Después de muchos estudios y análisis, los dos grupos médicos que tratan al piloto y un tercer especialista de una clínica norteamericana, que es donde le operarán, llegaron a la conclusión que el brazo lesionado del piloto tiene un exceso de giro, de rotación (se movió tras tres operaciones), y hay que abrir de nuevo para colocarlo en su sitio, una operación que no es nada sencilla, pero que ahora mismo parece la única solución para que Marc vuelva a ser Márquez.

"El doctor Sánchez-Antuña hizo un trabajo fantástico para recuperar la infección, la tercera intervención (diciembre de 2020) fue un éxito, pero he sentido limitaciones, no he tirado la toalla, siguiendo las recomendaciones y ajustando mi preparación. Incorporé la opinión de Ángel Cotorro para dar una última oportunidad a mi brazo (se trasladó a Madrid). Pero me he dado cuenta de que no estoy disfrutando, no tengo potencia, no tengo fuerza, mi rendimiento no está mal pero no es el que yo deseo", valoró.

"En octubre pasado (cuando sufrió la diplopía) evaluamos la situación, cuando tuve problemas en la visión, ya miramos de arreglar el brazo y planteé a los médicos pasar por el quirófano, pero me dijeron que el hueso no estaba preparado, he trabajado mucho estos cuatro meses pero no he visto mejoría".

Tras sufrir un fuerte golpe en el warm up de Indonesia, Márquez se perdió dos carreras más por problemas de visión, reapareciendo en el Gran Premio de España.

"Después de Jerez volvimos a evaluarlo todo y empezaron a considerar otra operación, es cierto que era difícil, lo di todo para evitar esta nueva operación, no quería volver a abrir el brazo, pero es la única forma de recuperarse", admitió.

La base del problema es que el húmero de Márquez, tras tres operaciones, sufre un exceso de rotación que le impide hacer fuerza y mantener la estabilidad.

"Tengo un exceso de rotación en el brazo, el estilo de pilotaje no es el mismo, mi posición no es natural, aún así era capaz de ganar carreras y lo intenté, pero tras la revisión los médicos me dijeron que rotación es excesiva y tengo que compensarlo con los músculos".

Márquez explicó que tras muchas consultas y estudios, este viernes por la tarde, el doctor Joaquín Sánchez Sotelo, de la Clínica Mayo, que ya le visitó en octubre, le comunicó que el hueso ya estaba listo para ser operado.

"Lógicamente, la llamada de ayer, todo y que era una mala noticia porque tengo que volver a operarme, me tranquilizó, fue una buena noticia, porque me dicen que han encontrado el problema y que se puede solucionar. La gente opina y he intentado evadirme de todo, he mentido por mi bien, he dejado aparte a mi equipo por ellos, pero llega un momento que dije basta, ahora me duele el hombro izquierdo, tengo que gestionarme, no tiene sentido seguir. Cuando te llaman, miden tus huesos en 3D y te dicen que esto está peor de lo que esperaban y vente, que lo arreglaremos. El martes vuelo a Estados Unidos, tengo 29 años y creo que aún puedo dar mucho a Honda y al motociclismo", añadió.

"Parece una pesadilla pero creo que pronto regresaré, será duro, no sé como irán los tiempos, pero el momento de hacerlo", insistió.

En ningún momento Marc quiso dar tiempos, pero parece que la temporada está completamente perdida.

"No tengo ninguna idea al respecto del tiempo de baja, pero los médicos me han dicho que vamos a tomarlo paso a paso, será un tiempo largo, tenemos que hacerlo ahora porque cada fin de semana es una pesadilla. Pero mi objetivo es el mismo, regresar, y la forma de hacerlo es preparar la temporada 2023", finalizó el de Cervera.